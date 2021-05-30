Ізраїль обговорить з Єгиптом відбудову сектора Гази

Ізраїльський міністр відвідав Єгипет уперше з 2008 року

Питання, повʼязані з сектором Гази, будуть обговорюватися у ході візиту до Єгипту глави ізраїльського МЗС Габі Ашкеназі. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на ізраїльські ЗМІ, це буде перша поїздка глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю до Єгипту з 2008 року, наголошується в повідомленнях.

Газета The Times of Israel пише, що Ашкеназі під час переговорів з главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі, як очікується, підніме тему відновлення цивільної інфраструктури в секторі Гази, сильно постраждалої під час нещодавньої ізраїльської військової операції.

Також міністр обговорить питання зміцнення режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в секторі Гази. Крім того, йтиметься, як очікується, про можливий обмін полонених палестинських бойовиків на утримуваних в секторі Гази ізраїльтян.

Одночасно з цим візитом відбудеться і поїздка керівника єгипетської розвідки Аббаса Камеля в Тель-Авів, де він зустрінеться з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Також Камель проведе переговори з палестинським керівництвом на Західному березі Йордану.

Раніше стало відомо, що Єгипет і США виступили з ініціативою надати гроші на відбудову сектора Гази. Зокрема, Сполучені Штати Америки надають палестинському народові понад $360 млн термінової допомоги, та подбають, аби цими коштами не скористався терористичний рух «Хамас».

Міністр закордонних справ Катару Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тані також заявив, що влада країни виділить 500 мільйонів доларів на відновлення сектора Гази.

Раніше Палестина оцінила попередні збитки Сектору Газа від обстрілів з боку Ізраїлю у $150 млн.

Також Ізраїль підрахував вартість протистояння з палестинцями.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що кабінет безпеки одностайно схвалив перемир'я в Секторі Газа. Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов.

При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені.