  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ізраїль і «Хамас» домовилися про припинення вогню

    • Розсилка
    <p>Відносини між Ізраїлем і рухом &laquo;Хамас&raquo; загострилися в серпні</p> - Ізраїль і «Хамас» домовилися про припинення вогню

    Відносини між Ізраїлем і рухом «Хамас» загострилися в серпні

    Угода досягнута за посередництва Катару

    Палестинський ісламістський рух «Хамас» домовився про припинення вогню в Секторі Газа і деескалації конфлікту з Ізраїлем.

    Про це в понеділок, 31 серпня, повідомила газета Jerusalem Post.

    Угода досягнута за посередництва Катару. Представники служби безпеки Ізраїлю підтвердили це повідомлення.

    Відносини між Ізраїлем і рухом «Хамас» загострилися в серпні. За цей час палестинці в напрямку Ізраїлю запустили сотні повітряних куль, начинених вибухівкою і запальними сумішами. Також «Хамас» запускав ракети.

    Раніше Палестина оголосила про відкликання свого посла з ОАЕ через мирні угоди, які Емірати уклали з Ізраїлем за посередництва США.

    До слова, 31 серпня відбувся перший в історії рейс LY971 «Тель-Авів – Абу-Дабі», який символізував нормалізацію відносин між Ізраїлем і Об’єднаними Арабськими Еміратами.

    ОАЕ – третя арабська держава, яка погодилася формально визнати Ізраїль.

    Ізраїль військові ХАМАС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ