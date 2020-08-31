Ізраїль і «Хамас» домовилися про припинення вогню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відносини між Ізраїлем і рухом «Хамас» загострилися в серпні

Угода досягнута за посередництва Катару

Палестинський ісламістський рух «Хамас» домовився про припинення вогню в Секторі Газа і деескалації конфлікту з Ізраїлем.

Про це в понеділок, 31 серпня, повідомила газета Jerusalem Post.

Угода досягнута за посередництва Катару. Представники служби безпеки Ізраїлю підтвердили це повідомлення.

Відносини між Ізраїлем і рухом «Хамас» загострилися в серпні. За цей час палестинці в напрямку Ізраїлю запустили сотні повітряних куль, начинених вибухівкою і запальними сумішами. Також «Хамас» запускав ракети.

Раніше Палестина оголосила про відкликання свого посла з ОАЕ через мирні угоди, які Емірати уклали з Ізраїлем за посередництва США.

До слова, 31 серпня відбувся перший в історії рейс LY971 «Тель-Авів – Абу-Дабі», який символізував нормалізацію відносин між Ізраїлем і Об’єднаними Арабськими Еміратами.

ОАЕ – третя арабська держава, яка погодилася формально визнати Ізраїль.