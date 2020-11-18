  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Армія Ізраїлю завдала удару по сирійським військовим: троє загиблих

    • Розсилка
    Армія Ізраїлю завдала удару по сирійським військовим - Армія Ізраїлю завдала удару по сирійським військовим: троє загиблих
    Армія Ізраїлю завдала удару по сирійським військовим

    Ізраїльська армія завдала ударів у відповідь на установку декількох саморобних вибухових пристроїв біля лінії Альфа

    Армія оборони Ізраїлю завдала удару по сирійській армії і силам спеціального призначення Аль-Кудс.

    Про це йдеться в заяві ЦАХАЛ у Twitter.

    Як повідомляється, ізраїльська армія завдала ударів у відповідь на установку декількох саморобних вибухових пристроїв біля лінії Альфа, що розділяє Ізраїль і Сирію, c метою нападу на ізраїльських військових.

    Як повідомляє Міноборони Сирії, унаслідок ракетної атаки з боку Ізраїлю по околицях Дамаска загинули троє військовослужбовців, ще один був поранений.

    У відомстві уточнили, що сили ППО Сирії збили кілька ракет.

    Ізраїльсько-палестинський конфлікт триває понад півсторіччя через спільні претензії на суверенітет над Західним берегом річки Йордан (60% території якого контролюється Ізраїлем) та сектором Гази (під контролем палестинського ісламістського руху ХАМАС).

    Теги: Ізраїль армія ХАМАС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies