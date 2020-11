Армія Ізраїлю завдала удару по сирійським військовим: троє загиблих

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по сирійській армії і силам спеціального призначення Аль-Кудс.

Про це йдеться в заяві ЦАХАЛ у Twitter.

Як повідомляється, ізраїльська армія завдала ударів у відповідь на установку декількох саморобних вибухових пристроїв біля лінії Альфа, що розділяє Ізраїль і Сирію, c метою нападу на ізраїльських військових.

Як повідомляє Міноборони Сирії, унаслідок ракетної атаки з боку Ізраїлю по околицях Дамаска загинули троє військовослужбовців, ще один був поранений.

У відомстві уточнили, що сили ППО Сирії збили кілька ракет.

What Iran & Syria did: placed improvised explosive devices by the Alpha Line to hit Israeli troops.



What we did: just struck Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces targets in Syria.



We stand prepared to operate against Iranian entrenchment in Syria.