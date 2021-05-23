У Секторі Гази оцінили збитки в результаті конфлікту з Ізраїлем

В результаті дій Армії оборони Ізраїлю в Секторі Гази були повністю зруйновані дві тисячі будинків

Активна фаза конфлікту тривала 10 днів

Попередні збитки Сектору Газа від обстрілів з боку Ізраїлю склав $150 млн. Про це заявив представник міністерства праці Палестини в Газі Наджи Сархан.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

За 10 днів конфлікту в результаті дій Армії оборони Ізраїлю, були повністю зруйновані дві тисячі будинків, ще понад 15 тисяч були пошкоджені.

Крім того, повністю або частково зруйновані чотири мечеті, десятки поліцейських ділянок, більшість виробничих приміщень в промзоні сектору Газа.

Зі свого боку Ізраїль раніше оцінив збиток майна від ракетних обстрілів і вандалізму в $77 млн.

Зазначимо, держсекретар США зібрався перевірити дотримання перемир’я в Секторі Гази.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що кабінет безпеки одностайно схвалив перемир'я в Секторі Газа. Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов.

При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені.