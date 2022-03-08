Ізраїльська авіакомпанія EL AL продовжує літати до Росії

Ізраїльська авіакомпанія El Al не погоджується із санкціями проти РФ і продовжує літати до Росії

Ізраїльський перевізник не погоджується із санкціями, які світ накладає на РФ

Ізраїльська авіакомпанія El Al допомагає РФ обходити санкції через банківську систему «Мир» на тлі того, що провідні платіжні системи Visa і Mastercard заявили про відхід із Росії через повномасштабне вторгнення військ Росії в Україну, повідомляє Forbes.

Ізраїльська авіакомпанія вирішила продовжити польоти до Росії

Нагадаємо, El Al – найбільша авіакомпанія Ізраїлю, національний авіаперевізник. Штаб-квартира знаходиться в Тель-Авіві. Займається пасажирськими перевезеннями до країн Азії, Африки, Північної Америки, Європи і Близького Сходу.

Як повідомлялося раніше, країни Євросоюзу одна за одною заявляють про заборону польотів російської авіації у своєму повітряному просторі. Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про закриття повітряного простору для РФ.

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