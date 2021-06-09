Як і де можна отримати другу дозу вакцини від Covid-19: пояснення МОЗ

Ті, хто отримав щеплення у масовому центрі вакцинації, отримають другу дозу в тих самих центрах

Вакцинованими від коронавірусу вважаються особи, які отримали весь курс щеплень, тобто дві дози препарату

У Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що друга доза вакцини проти коронавірусу гарантована державою.

Як повідомляє МОЗ у Facebook, для вакцинації другою дозою громадянина запросять телефонним дзвінком за тим контактом, який він залишив після першого щеплення.

Ті, хто отримав щеплення у масовому центрі вакцинації, отримають другу дозу в тих самих центрах.

А якщо на вакцинацію особу записував роботодавець, то саме він організовує друге щеплення.

Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, зокрема громадські діячі.

У МОЗ нагадали, що друга доза вакцини має бути введена через:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день

CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів

Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.

Вакцинованими від коронавірусу вважаються особи, які отримали весь курс щеплень, тобто дві дози препарату. Саме вони можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Раніше експерти пояснили, чому не варто зараз вакцинувати дітей проти Covid-19.

Зазначимо, що в Україні нарощуються темпи вакцинації населення проти Covid-19. Загалом в Україні станом на 7 червня проведено 1 388 124 щеплення проти коронавірусної хвороби. Першу дозу отримали вже 1 241 006 осіб, завершили вакцинацію 147 118.

Додамо, що за офіційними даними МОЗ наразі в Україні кількість хворих зменшується, понад 6 тисяч людей 7 червня одужали.

Між іншим, Польща готова передати Україні понад 1 млн доз вакцини проти Covid-19. Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів про характер цього жесту та необхідність бути захищеними від коронавірусу.

Нагадаємо, що минулими вихідними, 5-6 червня, у Києві проти Covid-19 вакциновано 8262 людини, у тому числі 2631 працівник освітньої галузі. Зокрема, у столичному Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакциновано 5048 людей, у неділю вакцинували – 2510.

Напередодні стало відомо, що Кабінет міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Зокрема, тепер ресторанам дозволено працювати цілодобово.

Нагадаємо, що наразі усі області перебувають в одній карантинній зоні.

До слова, ВООЗ вважає, що швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки.