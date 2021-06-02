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    Закон про олігархів: стали відомі головні норми

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    Закон про олігархів: стали відомі головні норми
    Фото: epravda.com.ua

    Документ діятиме протягом десяти років

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

    Текст закону офіційно мають опублікувати завтра, 3 червня. Утім, основні його пункти уже проаналізував і опублікував на своїй сторінці у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

    Зазначається, що документ діятиме протягом десяти років.

    За словами Железняка, для того, щоб стати олігархом, потрібно відповідати 4 критеріям.

    «Вам треба відповідати 3 з 4 критеріїв:

    • бере участь у політичному житті;
    • має значний вплив на засоби масової інформації;
    • є кінцевим бенефіціарним власником монополії;
    • підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн)».

    Далі нардеп роз'яснює, що означає пункт – брати у часть у політичному житті.

    « • Або посада: Президентом України, Головою Верховної Ради України, Першим заступником та заступником Голови Верховної Ради України, народним депутатом України, Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністром України, міністром, його першим заступником та заступником і т.д. і т.п.

    • Або обіймає посаду у керівних органах політичної партії, та/або

    • Або фінансувала діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами».

    Рішення про визнання особи олігархом буде приймати РНБО. «Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України»

    І це є підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», – зазначив Железняк .

    Після того, як особу таки визнали олігархом, її включають до відповідного реєстру і накладають певні заборони. «Вас включають до реєстра олігархів і вам забороняється:

    1) здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій

    2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

    3) бути покупцем у великій приватизації

    А ще подаєте декларацію в НАЗК та у випадку контакту публічного службовця з вами або вашим представником (хто це такий???), такий службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: ЗМІ РНБО депутат бізнес рейдерство олігархи закон Володимир Зеленський Ярослав Железняк
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    Закон про олігархів: стали відомі головні норми