Закон про олігархів: стали відомі головні норми
Документ діятиме протягом десяти років
Президент України Володимир Зеленський сьогодні подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.
Текст закону офіційно мають опублікувати завтра, 3 червня. Утім, основні його пункти уже проаналізував і опублікував на своїй сторінці у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.
Зазначається, що документ діятиме протягом десяти років.
За словами Железняка, для того, щоб стати олігархом, потрібно відповідати 4 критеріям.
«Вам треба відповідати 3 з 4 критеріїв:
- бере участь у політичному житті;
- має значний вплив на засоби масової інформації;
- є кінцевим бенефіціарним власником монополії;
- підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн)».
Далі нардеп роз'яснює, що означає пункт – брати у часть у політичному житті.
« • Або посада: Президентом України, Головою Верховної Ради України, Першим заступником та заступником Голови Верховної Ради України, народним депутатом України, Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністром України, міністром, його першим заступником та заступником і т.д. і т.п.
• Або обіймає посаду у керівних органах політичної партії, та/або
• Або фінансувала діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами».
Рішення про визнання особи олігархом буде приймати РНБО. «Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України»
І це є підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», – зазначив Железняк .
Після того, як особу таки визнали олігархом, її включають до відповідного реєстру і накладають певні заборони. «Вас включають до реєстра олігархів і вам забороняється:
1) здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій
2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.
3) бути покупцем у великій приватизації
А ще подаєте декларацію в НАЗК та у випадку контакту публічного службовця з вами або вашим представником (хто це такий???), такий службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти», – йдеться у повідомленні.
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