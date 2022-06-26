З Білорусі до України можуть зайти ворожі ДРГ

ДРГ готують підрозділи окупантів

Є загроза проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«На Волинському та Поліському напрямках, на території Республіки Білорусь, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил Російської Федерації диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія збільшує військову присутність в Білорусі.

Крім цього, Кремль планує теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну – розвідка. У Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи.

Нагадаємо, 10 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час.

Крім того, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордону з Україною, які будуть тривати щонайменше до 8 липня.



