Білорусь знову продовжила військові навчання

Армія «не готова до наступальних операцій»

Навчання збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 9 липня. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Повідомляється, що 3 червня (День незалежності Білорусі, – ред.) стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 2 червня.

Загалом, навчання на білоруських полігонах продовжили так:

Борисівський (227-й) до 9 липня;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 9 липня;

Гозький (під Гродно) до 8 липня;

Брестський до 9 липня;

Ріпище (Осиповичі) до 8 липня;

Мар'їна Гірка до 9 липня;

Лосвідо (під Вітебськом) до 9 липня;

Неман (під Березівкою) до 8 липня;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 8 липня;

Чепелево (під Слонімом) до 8 липня;

Доманово (під Івацевичами) до 8 липня;

Стрільбище під Старими Дорогами до 8 липня;

Заслонове (під Лепелем) до 9 липня.

Зазначається, що незважаючи на збільшення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія «як і раніше, не готова до наступальних операцій». А єдине, на чому така підготовка позитивно позначилася – то це на можливості оборонятися. Також відзначають прогрес військових у навичках пілотування.

Нагадаємо, що Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.