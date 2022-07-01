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    Події в Україні

    Білорусь знову продовжила військові навчання

    Білорусь знову продовжила військові навчання
    фото з відкритих джерел

    Армія «не готова до наступальних операцій»

    Навчання збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 9 липня. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

    Повідомляється, що 3 червня (День незалежності Білорусі, – ред.) стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 2 червня.

    Загалом, навчання на білоруських полігонах продовжили так:

    • Борисівський (227-й) до 9 липня;
    • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 9 липня;
    • Гозький (під Гродно) до 8 липня;
    • Брестський до 9 липня;
    • Ріпище (Осиповичі) до 8 липня;
    • Мар'їна Гірка до 9 липня;
    • Лосвідо (під Вітебськом) до 9 липня;
    • Неман (під Березівкою) до 8 липня;
    • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 8 липня;
    • Чепелево (під Слонімом) до 8 липня;
    • Доманово (під Івацевичами) до 8 липня;
    • Стрільбище під Старими Дорогами до 8 липня;
    • Заслонове (під Лепелем) до 9 липня.

    Зазначається, що незважаючи на збільшення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія «як і раніше, не готова до наступальних операцій». А єдине, на чому така підготовка позитивно позначилася – то це на можливості оборонятися. Також відзначають прогрес військових у навичках пілотування.

    Нагадаємо, що Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

    Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

    Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

    Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.

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    Теги: Білорусь росія окупанти армія війна Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь знову продовжила військові навчання