Єреван і Баку обмінялися військовополоненими

Вірменській стороні були передано 44 людини, азербайджанській – 12

Вірменія та Азербайджан пізно ввечері 14 грудня обмінялися військовополоненими, захопленими під час війни в Нагірному Карабасі та прилеглих районах Азербайджану, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, Радіо Азатутюн.

Вірменській стороні були передано 44 людини, азербайджанській – 12. Міністерство оборони Росії стверджує, що процес обміну утримуваними особами відбувається за посередництва російських миротворців. 14 грудня вірменська та азербайджанська сторони передали одна одній тіла загиблих, які перебували на полі бою поблизу міста Шуша.

На початку грудня в Нагірному Карабасі вперше з моменту підписання угоди про мир між Вірменією і Азербайджаном був порушений режим припинення вогню, це сталося на півдні Карабаху.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, в регіоні з’явилися російські військові в статусі миротворців. Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагірного Карабаху, а також частиною власне Нагірного Карабаху разом із містом Шуша. При цьому Вірменії гарантується створення транспортного коридору в Карабах, а Азербайджану – в ексклав Нахічевань.

Нагадаємо, днями Збройні сили Азербайджану в Гадрутському районі Нагірного Карабаху провели антитерористичну операцію, повідомило міноборони країни. У відомстві уточнили, що операція була спрямована проти вірменських військових, які залишилися в місцевих лісах і «здійснювали в останні дні терористичні атаки і саботаж проти мирних жителів і азербайджанських військових».

10 грудня у Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган, а також турецькі військові.



