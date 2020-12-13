Міноборони Азербайджану: в Карабасі діють вірменські партизани

В Баку прокоментували причини останніх перестрілок

Збройні сили Азербайджану в Гадрутському районі Нагірного Карабаху провели антитерористичну операцію, повідомило міноборони країни. У відомстві уточнили, що операція була спрямована проти вірменських військових, які залишилися в місцевих лісах і «здійснювали в останні дні терористичні атаки і саботаж проти мирних жителів і азербайджанських військових».

Міноборони Вірменії перед цим заявило про поранення шістьох своїх військових і втрати з боку Азербайджану.

«Після оголошення припинення вогню частина збройних сил Вірменії залишалася в лісовій зоні в північно-західній частині селища Гадрут Ходжавендського району Азербайджану. Посилаючись на офіційні вірменські кола, вірменські медіа повідомляли, що збройні формування загубилися в лісі. Азербайджанська сторона створила всі умови для виведення вірменських збройних формувань», – йдеться в заяві азербайджанської сторони.

У Міноборони Азербайджану додали, що прибулі на територію російські миротворці «через гучномовці звернулися до вірменських збройних формувань в лісовій зоні і повідомили, що вжито необхідних заходів для їх евакуації з цього району».

«Ці вірменські збройні формування не покинув цей район, але створили бойові позиції і в останні дні здійснили терористичні акти, саботаж і саботаж проти азербайджанських мирних жителів і військовослужбовців в цьому районі», – уточнили у відомстві.

Згідно із заявою Баку, 26 листопада в селі Сур Ходжавендского району в результаті нападу вірмен на військових ЗС Азербайджану три азербайджанських військових загинули, двоє були поранені. 8 грудня біля селища Гадрут загинув ще один військовий і був поранений співробітник компанії Azercell, який проводив там роботи по встановленню зв'язку. «З огляду на вищесказане, Служба державної безпеки Азербайджану була змушена провести антитерористичну операцію в цьому районі», – сказали у військовому міністерстві.

Як повідомлялося раніше, 12 грудня Вірменія заявила про новий наступ Азербайджану у Нагірному Карабасі. За даними вірменської сторони, наступ відбувається в напрямку населених пунктів Хін Тахлар і Хцаберд. Раніше Вірменія заявила про поранення трьох резервістів унаслідок обстрілу азербайджанськими військовими. Згідно з мирною угодою між Азербайджаном та Вірменією та Росією, села Хін Таглар і Хцаберд залишилися на території, підконтрольній Вірменії та не відійшли азербайджанській стороні. У зв’язку з цими подіями президент Вірменії Армен Саркісян вимагає скликати позачергове засідання парламенту.