Андрій Єрмак запевняє, що Україна буде боротися за свої території

Ми не збираємося витрачати роки на те, щоб припинити війну, зазначив Єрмак

За час президентства Володимира Зеленського Україна не втратить свою незалежність, не поступатиметься своєю свободою, територіальною цілісністю та суверенітетом.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у програмі «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

«Вважаю великою помилкою навіть розмови про те, щоб у ХХІ столітті відмовитися від своїх законних територій, які належать Україні. І це стосується і Донбасу, і Криму. Сьогодні, я вважаю, треба зробити все для того, щоб ці території повернути», – сказав Єрмак.

Він наголосив, що повернення наших територій, припинення війни на сході та повернення додому незаконно утримуваних українців, але виключно на умовах України, є одним з головних пріоритетів чинної влади.

«Ми не збираємося витрачати роки на те, щоб припинити війну. Ми ніколи не зупинимося щодо припинення війни, але шляхи до цього припинення можуть бути різними», – додав очільник Офісу Глави держави.

Єрмак зауважив, що нині Україна йде відкритим дипломатичним шляхом: тривають переговори в Нормандському форматі, у Тристоронній контактній групі.

«Це наша територія. Ми повинні відновити життя людей, багато з яких є дуже проукраїнськими. І це дуже довга й копітка робота. Для того щоб повернути не тільки території, а й повернути цих людей», – додав він.

Нагадаємо, 29 вересня ВІтольд Фокін прибув до Верховної Ради, щоб взяти участь в засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування.

Приводом для цього стали його неоднозначні висловлювання з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зокрема під час виступу на засіданні комітету Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.