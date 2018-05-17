ЄС і посли 16 країн закликали Україну до толерантності стосовно ЛГБТ-спільноти

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Фото: Главком Марш рівності у Києві

Посли просять всіх українців «поважати право своїх громадян на мирні зібрання»

Посли Австралії, Австрії, Бельгії, Кіпру, Данії, Канади, Європейського Союзу, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Швеції, Швейцарії, Великобританії і США закликали Україну до толерантності до ЛГБТ-спільноти з нагоди Міжнародного дня протидії гомофобії та транс фобії, який відзначається 17 травня.

Про це йдеться в спільній заяві послів.

«Україна досягла помітного прогресу у визнанні та захисті прав людини, але ця робота ще не завершена. Ми закликаємо Україну, спираючись на ці успіхи, і надалі підтримувати рівність, гідність і верховенство права для всіх... Міжнародне співтовариство, як і раніше прихильний безпеки лесбіянок, геїв, бісексуальних, транссексуальних і інтерсекс–українців і українок, їх друзів, рідних і всіх прихильників толерантності та рівності в Україні», – йдеться у документі.

Дипломати закликали поліцію і держслужбовців України підтримати і захищати права представників ЛГБТ-спільноти та їх прихильників на проведення Маршу рівності, який запланований на 17 травня в Києві.

«Ми також просимо всіх українців поважати право своїх громадян на мирні зібрання», – йдеться у заяві.

У зверненні зазначено, що цінності толерантності і поваги до різноманітності є базовими для демократичних суспільств.

Зазначимо, що у середу, 16 травня, у Запоріжжі під час акції «Веселковий флешмоб» на підтримку ЛГБТ-спільноти чоловік кинув петарду у натовп. Внаслідок вибуху поранено поліцейського.

Нагадаємо, цього року Марш рівності у Києві заплановано на 17 червня.

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Джерело: Інтерфакс-Україна