Противник акції ЛГБТ у Запоріжжі кинув петарду у натовп: постраждав поліцейський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: 061.ua Акція «Веселковий флешмоб» у Запоріжжі

Поліцейського із рваною раною нижньої кінцівки доставили до міської лікарні

У Запоріжжі під час акції «Веселковий флешмоб» на підтримку ЛГБТ-спільноти чоловік кинув петарду у натовп. Внаслідок вибуху поранено поліцейського, який чергував на акції.

Про це повідомили в прес-службі поліції Запорізької області.

«16 травня в Запоріжжі на бульварі Шевченка біля будівлі Запорізької міської ради відбулася акція «Веселковий флешмоб» в підтримку прав представників ЛГБТ в суспільстві. Під час заходу один з громадян кинув у натовп петарду і намагався втекти. Поліцейські відреагували і затримали правопорушника», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в результаті вибуху поранення отримав поліцейський. Його із рваною раною нижньої кінцівки доставили до міської лікарні.

За фактом події порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, цього року Марш рівності у Києві заплановано на 17 червня.

Читайте також матеріал «Главкома» Організатор КиївПрайду Зорян Кісь: Гомофобія - це хвороба, яку без провокацій не вилікувати