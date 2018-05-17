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    Противник акції ЛГБТ у Запоріжжі кинув петарду у натовп: постраждав поліцейський

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    Акція &laquo;Веселковий флешмоб&raquo; у Запоріжжі
    Фото: 061.ua
    Акція «Веселковий флешмоб» у Запоріжжі

    Поліцейського із рваною раною нижньої кінцівки доставили до міської лікарні

    У Запоріжжі під час акції «Веселковий флешмоб» на підтримку ЛГБТ-спільноти чоловік кинув петарду у натовп. Внаслідок вибуху поранено поліцейського, який чергував на акції.

    Про це повідомили в прес-службі поліції Запорізької області.

    «16 травня в Запоріжжі на бульварі Шевченка біля будівлі Запорізької міської ради відбулася акція «Веселковий флешмоб» в підтримку прав представників ЛГБТ в суспільстві. Під час заходу один з громадян кинув у натовп петарду і намагався втекти. Поліцейські відреагували і затримали правопорушника», – йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що в результаті вибуху поранення отримав поліцейський. Його із рваною раною нижньої кінцівки доставили до міської лікарні.

    За фактом події порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 

    Нагадаємо, цього року Марш рівності у Києві заплановано на 17 червня. 

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