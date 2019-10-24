ЄС не змогли прийняти рішення про відстрочення по Brexit



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У ЄС не змогли прийняти рішення через позицію Франції

Представники Європейського союзу не змогли прийняти рішення про відстрочення по виходу Великобританії зі складу ЄС (Brexit).

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що високопоставлені дипломати 27 країн-учасників ЄС продовжать розгляд питання по Brexit у п'ятницю, 25 жовтня.

Головною проблемою, яка не дозволила прийняти рішення по Brexit у середу, 23 жовтня, стала позиція Франції, яка не готова надавати відстрочку для великої Британії на три місяці.

Зазначимо, що у неділю в уряді Британії спростували відтермінування Brexit.

Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон направив до Брюсселя лист з проханням відтермінувати Brexit, але без власного підпису. В іншому листі – до голови Європейської ради Дональда Туска Джонсон стверджує, що відтермінувати Brexit було б помилкою.

Минулого тижня палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.