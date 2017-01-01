ЄС вперше видів гроші на боротьбу з російською пропагандою

На протидію російській дезінформації та пропаганді виділено 800 тисяч євро

Рада ЄС і Європарламент затвердили у четвер бюджет Євросоюзу на 2018 рік, і вперше в історії виділили гроші на боротьбу з російською пропагандою. «Два головних пріоритету на 2018 фінансовий рік - рішення міграційної кризи та забезпечення безпеки. Також ідеться про збільшення інвестицій, економічне зростання, створення робочих місць у



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На протидію російській дезінформації та пропаганді виділено 800 тисяч євро

Рада ЄС і Європарламент затвердили у четвер бюджет Євросоюзу на 2018 рік, і вперше в історії виділили гроші на боротьбу з російською пропагандою.

«Два головних пріоритету на 2018 фінансовий рік - рішення міграційної кризи та забезпечення безпеки. Також ідеться про збільшення інвестицій, економічне зростання, створення робочих місць у Європі», - заявили в ЄС.

Окремо, вперше в історії ЄС, 800 тисяч євро будуть виділені на протидію російській дезінформації та пропаганді.

Як повідомляв «Главком», в Європейському Союзі затвердили бюджет на 2018 рік на рівні більше ніж 160 млрд євро. Це на 0,2% більше порівняно з бюджетом ЄС 2017 року з поправками за останні місяці.

Згідно з бюджетом, для вирішення проблем, пов'язаних з міграцією і безпекою, агентства у сфері безпеки та питань громадянства виділять 940 млн євро, що на 8,9% більше, ніж у 2017 році. Також, 11,2 млрд євро будуть виділені на програму досліджень та інновацій Horizon 2020. Витрати на програму Erasmus + виростуть на 12,1%, тобто до 2,3 млрд євро.

Джерело: zn,ua