«Євробляхери» обіцяють влаштувати у неділю «автопробіг за 500 євро»

500 автомобілів проїдуть з Лівобережної до центральних вулиць міста

Представники Всеукраїнської організації «Авто Євро Сила» планують у неділю, 4 лютого, виїхати на автопробіг у Києві. За їхніми даними, у ньому візьмуть учать 500 автомобілів. Активісти виступають за зміну умов митного законодавства та створення справедливої системи розмитнення, доступної для кожного українця. «Також



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500 автомобілів проїдуть з Лівобережної до центральних вулиць міста

Представники Всеукраїнської організації «Авто Євро Сила» планують у неділю, 4 лютого, виїхати на автопробіг у Києві. За їхніми даними, у ньому візьмуть учать 500 автомобілів.

Активісти виступають за зміну умов митного законодавства та створення справедливої системи розмитнення, доступної для кожного українця.

«Також підійматиметься тема активної протидії та притягненню до відповідальності винних у т.зв.VIP-ДТП, питання доріг, вартості палива та інші нагальні соціальні проблеми автовласників», - повідомляють представники організації.

За словами активістів, їх акція узгоджена з мерією та поліцією.

Довідка: «Авто Євро Сила» - рух, заснований у 2016 році для захисту прав автовласників. Зараз існує 120 осередків громадської організації, які нараховують 60 тисяч учасників.