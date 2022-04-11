Єврокомісія готує шостий пакет санкцій проти РФ: що заборонять

Санкції включають обмеження щодо нафти

Європейська Комісія вже розпочала роботу над шостим пакетом санкцій проти Російської Федерації, який включає обмеження на експорт російської нафти. Про це у Брюсселі перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив керівник зовнішньополітичного відомства Литви Ґабріелюс Ландсбергіс, пише «Укрінформ».

«Багато чого відбувається зараз. Європейська Комісія була дуже чіткою в тому, що ми починаємо працювати над шостим пакетом (санкцій), де розглядається варіант щодо нафти. Це означає, що робота вже розпочалася у досягненні консенсусу. Сподіваюся, цього разу це спрацює. Щоб відповісти на запитання, що треба зробити, краще поїхати до Києва, відвідати Ірпінь, Бучу і побачити все на власні очі, чому ми маємо застосувати санкції», – заявив литовський урядовець.

Відповідаючи на запитання щодо можливості діалогу з російським лідером, Ландсбергіс зауважив, що бачив багато щирих зусиль з боку впливових європейських лідерів до такої розмови, але висловив сумнів, що російський президент є договороспроможним, зокрема, для правового обговорення його відповідальності за все, що відбувається.

Як повідомлялося, сьогодні у Брюсселі відбувається засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, одним із головних питань якої є розгляд ситуації в Україні та надання подальшої допомоги народу України у боротьбі з російським військовим вторгненням.

Нагадаємо, один з найбільших банків Франції Societe Generale прийняв рішення піти з російського ринку. А також продати свою частку в «Росбанку», йдеться в повідомленні банку. Також агентство Fitch знизило рейтинги російських банків.

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