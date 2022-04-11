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    Фінляндія припинила поштове сполучення з Росією і Білоруссю

    З 11 Posti призупиняє всю доставку листів і посилок у Росію та Білорусь - Фінляндія припинила поштове сполучення з Росією і Білоруссю
    З 11 Posti призупиняє всю доставку листів і посилок у Росію та Білорусь
    фото: posti.fi

    Посилки, які потрапляють під заборону, повертаються відправникам

    Від сьогодні, 11 квітня, Фінляндія припинила поштове сполучення з Росією та Білоруссю. Листи і посилки тимчасово не будуть доставляти. Про це йдеться у заяві державного фінського оператора Posti.

    «З 11 квітня 2022 року Posti призупиняє всю доставку листів і посилок між Фінляндією і Росією, а також між Фінляндією і Білоруссю до подальшого повідомлення, виходячи з виняткових обставин відповідно до угод Всесвітнього поштового союзу», - йдеться в повідомленні.

    Посилки, які потрапляють під заборону, повертаються відправникам. До цього Posti призупинив доставку експрес-листів в Росію і Білорусь.

    Нагадаємо, із 9 квітня «Нова пошта» призупинила роботу своїх відділень у Донецькій області.

    Нагадаємо, «Укрпошта» не надсилатиме посилки та перекази в Росію і Білорусь.

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    Теги: росія окупанти війна Фінляндія Україна окупація пошта #stoprussia
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    Фінляндія припинила поштове сполучення з Росією і Білоруссю