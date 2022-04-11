Фінляндія припинила поштове сполучення з Росією і Білоруссю
Посилки, які потрапляють під заборону, повертаються відправникам
Від сьогодні, 11 квітня, Фінляндія припинила поштове сполучення з Росією та Білоруссю. Листи і посилки тимчасово не будуть доставляти. Про це йдеться у заяві державного фінського оператора Posti.
«З 11 квітня 2022 року Posti призупиняє всю доставку листів і посилок між Фінляндією і Росією, а також між Фінляндією і Білоруссю до подальшого повідомлення, виходячи з виняткових обставин відповідно до угод Всесвітнього поштового союзу», - йдеться в повідомленні.
Посилки, які потрапляють під заборону, повертаються відправникам. До цього Posti призупинив доставку експрес-листів в Росію і Білорусь.
Нагадаємо, із 9 квітня «Нова пошта» призупинила роботу своїх відділень у Донецькій області.
Нагадаємо, «Укрпошта» не надсилатиме посилки та перекази в Росію і Білорусь.