American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі

Слідом за Visa та Mastercard з РФ йде American Express

Банки Росії, які потрапили під санкції, тепер крім платіжних карт Visa і Mastercard, також не зможуть випускати й American Express (Amex)

Американська фінансова компанія American Express оголосила, що наразі зупиняє свою роботу у Росії та Білорусі. Про це йдеться на сайті компанії.

Отже, банки Росії, які потрапили під санкції, тепер крім платіжних карт Visa і Mastercard, також не зможуть випускати й American Express (Amex)

«У світлі триваючої, невиправданої атаки Росії на народ України, American Express призупиняє всі операції в Росії. Як наслідок, глобальні картки American Express більше не працюватимуть у продавців чи в банкоматах у Росії. Крім того, картки, випущені російськими банками локально в РФ, більше не працюватимуть за межами країни в глобальній мережі American Express. Ми також припиняємо всі бізнес-операції в Білорусі», – йдеться у повідомленні.

Це на додаток до попередніх кроків, які компанія зробила. Вони включають припинення відносин з банками в Росії, які потрапили під санкції США та міжнародних урядів.

«Однією з цінностей нашої компанії є «робити те, що правильно». Цей принцип керував нами протягом усієї цієї важкої кризи і буде продовжувати це робити, оскільки ми підтримуємо наших колег, клієнтів і міжнародне співтовариство, сподіваючись на мирне вирішення кризи», – повідомили у American Express.

American Express Company або AmEx – корпорація з надання фінансових послуг; її засновано в 1850 та вона є одним з 30 компонентів Dow Jones Industrial Average. AmEx відома своїми кредитними й платіжними картками та дорожніми чеками для бізнесу: вона вважається найдорожчим брендом світу та найвизначнішою компанією.

Як вже відомо, Visa та Mastercard йдуть із Росії: транзакції незабаром призупинять.

Сьогодні ми повідомляли, що Україна закликає Захід видворити Росію і Білорусь із МВФ та Світового банку.

Нагадаємо також, що понад 70 світових компаній йдуть із РФ: список.

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