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    Економіка та фінанси

    Агентство Fitch знизило рейтинги російських банків

    32 банки з РФ &laquo;поповзли&raquo; вниз у списку - Агентство Fitch знизило рейтинги російських банків
    32 банки з РФ «поповзли» вниз у списку
    фото з відкритих джерел

    Пішли вниз знизило довгострокові рейтинги 20 російських регіональних органів влади

    Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги 32 російських банків і помістило їх на перегляд.

    Рішення було прийнято у зв'язку з санкціями, введеними на тлі війни проти України. Fitch знизив рейтинги таких банків, як Сбєрбанку, Газпромбанку, Альфа-банку, Тінькофф-Банку, Райффайзенбанку, банку «Хоум Кредит» та інших.

    Зниження рейтингів банків пов'язане зі зниженням суверенного рейтингу Росії з BBB до B.

    Також аналогічне рішення прийнято для 20 регіональних органів влади. З російських регіонів рейтинг знижений у Москви, Московської області, Санкт-Петербурга, Красноярського, Ставропольського, Алтайського країв, Свердловської області, Ямало-ненецького автономного округу, Татарстану, Новосибірська та інших.

    Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з ВВВ-до CCC-. Такій рівень рейтингу є сигналом, що Росія близька до дефолту, або вже перебуває в дефолті. На даний час РФ є єдиною країною в Європі та Азії з таким рейтингом.

    Нагадаємо, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором.

    Нещодавно стало відомо, що Samsung припиняє поставки продукції в Росію.

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    Теги: Росія кредит рейтинг дефолт
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    Агентство Fitch знизило рейтинги російських банків