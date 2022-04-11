Один з найбільших банків Франції вирішив піти з Росії

Societe Generale припиняє банківську і страхову діяльність в Росії

Один з найбільших банків Франції Societe Generale прийняв рішення піти з російського ринку. А також продати свою частку в «Росбанку», йдеться в повідомленні банку.

Повідомляється, що Societe Generale припиняє банківську і страхову діяльність в Росії, також вже підписано угоду про продаж своєї частки в «Росбанку» та його страхових дочірніх компаній.

«Завдяки цій угоді, укладеній після декількох тижнів інтенсивної роботи, Група ефективно і впорядковано піде з Росії, забезпечивши при цьому спадкоємність для своїх співробітників і клієнтів», – йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що завершення всіх операцій має відбутися в найближчі тижні.

Нагадаємо, дві японські фармкомпанії призупинили клінічні випробування в Росії.

Раніше стало відомо, що дефолт близько: кредитний рейтинг Росії пробив дно.

Нагадаємо, агентство Fitch знизило рейтинги російських банків.

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