Туск: пропозиції Великобританії щодо Brexit мають бути прийнятні для Ірландії

«Якщо пропозиція Великобританії неприйнятна для Ірландії, вона також неприйнятна для ЄС», - заявив президент Європейської Ради

Європейський Союз відхилить вимоги Британії за угодою про Brexit, якщо Ірландія не прийме пропозицію Лондона з прикордонних угод із Північною Ірландією. Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск в Дубліні. Як повідомляє Deutsche Welle, Європейський Союз відмовить Великобританії у переході до другої фази переговорів щодо



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Президент Європейської Ради Дональд Туск

«Якщо пропозиція Великобританії неприйнятна для Ірландії, вона також неприйнятна для ЄС», - заявив президент Європейської Ради

Європейський Союз відхилить вимоги Британії за угодою про Brexit, якщо Ірландія не прийме пропозицію Лондона з прикордонних угод із Північною Ірландією. Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск в Дубліні.

Як повідомляє Deutsche Welle, Європейський Союз відмовить Великобританії у переході до другої фази переговорів щодо Brexit і у переговорах стосовно майбутнього торгівельного пакту, якщо Ірландія не буде задоволена вирішенням питання кордону з Північною Ірландією.

«Якщо пропозиція Великобританії неприйнятна для Ірландії, вона також неприйнятна для ЄС. Я усвідомлюю, що для декого із британських політиків це, імовірно, складно зрозуміти», - наголосив Туск.

У свою чергу, прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що найкращим варіантом було б уникнути «жорсткого кордону» з Північною Ірландією після Brexit.

Раніше стало відомо, що британські депутати критикують прем’єра Терезу Мей за доповіді щодо економічних наслідків Brexit.

Як повідомлялося, Британія і ЄС засекретять розмір рахунку за Brexit.