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    Туск: пропозиції Великобританії щодо Brexit мають бути прийнятні для Ірландії

    «Якщо пропозиція Великобританії неприйнятна для Ірландії, вона також неприйнятна для ЄС», - заявив президент Європейської Ради
    Європейський Союз відхилить вимоги Британії за угодою про Brexit, якщо Ірландія не прийме пропозицію Лондона з прикордонних угод із Північною Ірландією. Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск в Дубліні. Як повідомляє Deutsche Welle, Європейський Союз відмовить Великобританії у переході до другої фази переговорів щодо
    • Сьогодні, 06:25
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    Президент Європейської Ради Дональд Туск
    Президент Європейської Ради Дональд Туск

    «Якщо пропозиція Великобританії неприйнятна для Ірландії, вона також неприйнятна для ЄС», - заявив президент Європейської Ради

    Європейський Союз відхилить вимоги Британії за угодою про Brexit, якщо Ірландія не прийме пропозицію Лондона з прикордонних угод із Північною Ірландією. Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск в Дубліні.

    Як повідомляє Deutsche Welle, Європейський Союз відмовить Великобританії у переході до другої фази переговорів щодо Brexit і у переговорах стосовно майбутнього торгівельного пакту, якщо Ірландія не буде задоволена вирішенням питання кордону з Північною Ірландією.

    «Якщо пропозиція Великобританії неприйнятна для Ірландії, вона також неприйнятна для ЄС. Я усвідомлюю, що для декого із британських політиків це, імовірно, складно зрозуміти», - наголосив Туск.

    У свою чергу, прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що найкращим варіантом було б уникнути «жорсткого кордону» з Північною Ірландією після Brexit.

    Раніше стало відомо, що британські депутати критикують прем’єра Терезу Мей за доповіді щодо економічних наслідків Brexit.

    Як повідомлялося, Британія і ЄС засекретять розмір рахунку за Brexit.

    ЗМІ також інформували, що Великобританія та ЄС досягли згоди щодо рахунку за Brexit
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    ЄС Великобританія Brexit Ірландія Дональд Туск
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