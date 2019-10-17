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    Єврокомісія рекомендує Єврораді підтримати угоду щодо Brexit

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    Єврокомісія рекомендує Єврораді підтримати угоду щодо Brexit

    Коли угода набуде сили, вона має пройти процес ратифікації в Великій Британії і в ЄС

    Європейська комісія рекомендувала Європейській раді на вищому рівні, засідання якої розпочнеться у четвер у Брюсселі, прийняти угоду щодо виходу Великої Британії з ЄС.

    Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

    Європейська Комісія також рекомендувала Європейському парламенту погодити запропоновану Угоду, текст якої був погоджений в результаті інтенсивних переговорів між Єврокомісією та урядом Великої Британії протягом минулих двох днів, включаючи уточнений протокол щодо стосунків між Ірландією та Північною Ірландією, а також ухвалити уточнену Політичну декларацію щодо рамкових умов подальших відносин між ЄС і Великою Британією.

    «Ця угода є справедливим компромісом між ЄС і Великою Британією. Вона демонструє відповідальність та волю з обох сторін робити те, що є найкращим для громадян ЄС і Великої Британії. Ми зараз маємо погоджений Протокол, який захищає мир та стабільність на острові Ірландія та повною мірою захищає наш спільний ринок», - зазначив з цього приводу президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

    У повідомленні зазначається, до додатковий протокол надає правове рішення для уникнення встановлення «жорсткого кордону» на острові Ірландія, захищає транскордонну економічну співпрацю та так звану мирну «Угоду доброї п’ятниці» у всіх її проявах. Всі інші елементи Угоди про вихід Великої Британії залишаються незмінними за змістом у порівнянні із текстом, погодженим 14 листопада 2018 року.

    До того, як Угода набуде сили, вона має пройти процес ратифікації в Великій Британії і в ЄС. Європейська рада має формально ухвалити цей документ перед тим, як надіслати його на розгляд Європейського парламенту. Велика Британія має ратифікувати Угоду відповідно до положень національної Конституції.

     

    ЄС Єврокомісія Brexit Велика Британія
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