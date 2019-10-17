Меркель і Макрон позитивно оцінили можливість укладення угоди про Brexit



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Макрон, Меркель та інші лідери ЄС вирушать до Брюсселя 17 жовтня

ЄС та Британія, схоже, близькі до того, щоб нарешті укласти угоду щодо Brexit

Лідери Німеччини та Франції Ангела Меркель та Еммануель Макрон висловили позитивні сподівання щодо можливості укладення угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Про це повідомляє AFP.

«ЄС та Британія, схоже, близькі до того, щоб нарешті укласти угоду щодо Brexit, якраз напередодні ключового саміту ЄС», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Макрон, Меркель та інші лідери ЄС вирушать до Брюсселя 17 жовтня, щоб вирішити, чи слід європейським чиновникам укладати нову угоду про Brexit з Британією.

«Основа угоди з Великою Британією готова, й теоретично у четвер ми могли б укласти її та уникнути хаосу, пов'язаного з неконтрольованим Brexit», - заявив у зв'язку з цим президент Європейської Ради Дональд Туск.

Нагадаємо, у середу ввечері президент Євроради Дональд Туск заявив, що текст угоди про вихід Великої Британії з Європейського Союзу має бути готовий упродовж кількох годин.

Згодом прем'єрміністр Великобританії Боріс Джонсон сказав, що угода про умови Brexit між Євросоюзом і Британією майже досягнута.

Як повідомлялося, Велика Британія зобов’язана вийти з ЄС 31 жовтня цього року. Прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон неодноразово наголошував, що країна вийде з блоку за будь-яких умов.