Велика Британія і ЄС досягли угоди щодо Brexit

Юнкер та Джонсон закликали свої парламенти підтримати угоду

Британський прем'єр Боріс Джонсон оголосив про досягнення нової угоди з ЄС про Brexit. Представники ЄС підтвердили існування угоди.

«Ми отримали чудову нову угоду, що повертає нам контроль», - написав у своєму Twitter Джонсон.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl