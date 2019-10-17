Велика Британія і ЄС досягли угоди щодо Brexit



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Юнкер та Джонсон закликали свої парламенти підтримати угоду

Британський прем'єр Боріс Джонсон оголосив про досягнення нової угоди з ЄС про Brexit. Представники ЄС підтвердили існування угоди.

«Ми отримали чудову нову угоду, що повертає нам контроль», - написав у своєму Twitter Джонсон.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) 17 октября 2019 г.

У свою чергу президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що це «справедлива і збалансована угода».

Юнкер та Джонсон закликали свої парламенти підтримати угоду.

Як відомо, на початку року британські депутати вже тричі відкидали проект угоди, про яку домовлялись Брюссель і уряд попереднього британського прем'єра Терези Мей, через пункти про «ірландський бекстоп». Цей же пункт може стати для членів Палати громад причиною або приводом до того, щоб проголосувати проти.

Раніше лідери Німеччини та Франції Ангела Меркель та Еммануель Макрон висловили позитивні сподівання щодо можливості укладення угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Джерело: ВВС Україна