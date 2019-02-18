Європа відмовилась від російських літаків Sukhoi Superjet



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Фото: Wikimedia Commons

Причина відмови від російських літаків − вони тривалий час простоювали через брак запчастин

Ірландська авіакомпанія CityJet, єдиний європейський експлуатант Sukhoi Superjet 100, перестала використовувати російські літаки через проблеми з обслуговуванням, зокрема, брак запчастин. Про це повідомляє газета «Ведомости».

«Ірландська авіакомпанія CityJet на своєму сайті в розділі «Флот» перестала вказувати сім літаків SSJ100. Їх вона отримала у лізинг у 2016-2017 рр. Тепер у розділі «Флот» значаться тільки іноземні регіональні реактивні судна: 25 Bombardier CRJ900 і 13 Avro RJ85», − йдеться в повідомленні.

Усі сім літаків SSJ100, що знаходилися в лізингу у CityJet, виконували рейси з маршрутної мережі Brussels Airlines. Брюссельська авіакомпанія відмовилася від їх оренди, оскільки літаки довго простоювали через брак запасних частин.

Контракт CityJet з ЦСС, підписаний у 2015 році, передбачав постачання в Ірландію 15 SSJ 100 з опціоном ще на 16. У вересні представник CityJet повідомляв, що п'ять літаків обслуговують рейси Brussels Airlines (за моделлю «мокрого» лізингу, передаючи літаки разом з екіпажем), ще два були на ремонті. На запитання агентства, чи планує CityJet надалі поповнювати парк російськими літаками, представник компанії тоді відповів, що «це конфіденційна інформація».

У січні США заблокували продаж російських літаків Superjet 100 до Ірану.