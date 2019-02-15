Україна з третьої спроби продала заарештований російський Boeing



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Boeing прилетів із Москви ще у 2015 році

Літак купили на третіх торгах з уцінкою - за майже 18 млн грн

Державне підприємство «Сетам» (Агентства з розшуку та менеджменту активів) продало арештований російський Boeing B 737/524 за 17 996 665 грн. Про це повідомили у прес-службі Мін'юсту.

Boeing прилетів із Москви ще у 2015 році, але залишився в Україні через борги російської компанії «Трансаэро» за обслуговування літаків та стоянку перед Міжнародним аеропортом «Київ» імені Ігоря Сікорського.

«Літак купили на третіх торгах з уцінкою. Він є повністю придатним до польотів після невеликого технічного огляду. Думаю новий власник буде більш ніж задоволений. Це вже четвертий літак в історії СЕТАМ, який ми продали, але саме він є найбільшим і найдорожчим» - наголосив генеральний директор ДП «Сетам» Віктор Вишньов.

У 2016 році міжнародний третейський арбітражний суд визнав заборгованість «Трансаэро» перед аеропортом Києва в розмірі $1 млн. «Трансаэро» була найбільшою приватною російською авіакомпанією. Вона базувалася в московських аеропортах Домодєдово і Внуково і була другою авіакомпанією в Росії за річним пасажирообігом після «Аэрофлоту».Наприкінці першого півріччя 2015 року в компанії працювало 11,2 тис. осіб.

Проблеми в компанії почалися у вересні 2015 року через неможливість обслуговувати свої борги на тлі падіння попиту на авіаперельоти. Передбачали, що 75% плюс одну акцію компанії викупить «Аэрофлот», але угода не відбулася.

У жовтні компанію було визнано банкрутом, із 26 жовтня вона припинила польоти

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Джерело: УНН