  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Лоукост SkyUp замінить крісла в своїх літаках на більш тонкі

    • Розсилка
    <p>В даний час флот SkyUp має п&rsquo;ять літаків</p> <div></div> - Лоукост SkyUp замінить крісла в своїх літаках на більш тонкі

    В даний час флот SkyUp має п’ять літаків

    Один літак компанія вже переконфігурувала

    Лоукост SkyUp має намір встановити нові тонкі крісла на чотирьох своїх літаках Boeing 737-800 протягом лютого-березня, повідомили в прес-службі компанії.

    На даний момент новий салон вже отримав один Boeing 737-800, другий борт буде переконфігурувано в найближчі дні.

    Для поновлення повітряних суден SkyUp використовує крісла британської компанії Acro. Вони мають зменшену товщину спинки і кишеньку для преси у верхній частині, що дозволяє збільшити простір для ніг при збереженні загальної місткості салону.

    Також авіакомпанія має намір в лютому пофарбувати в свою ліврею два повітряних судна.

    В даний час флот SkyUp складається з чотирьох Boeing 737-800 і одного Boeing 737-700. У ліврею лоукоста забарвлені два повітряних судна - UR-SQA і UR-SQB.

    Джерело: avianews.com

    Читайте також
    літак Boeing SkyUp
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ