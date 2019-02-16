Лоукост SkyUp замінить крісла в своїх літаках на більш тонкі



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В даний час флот SkyUp має п’ять літаків

Один літак компанія вже переконфігурувала

Лоукост SkyUp має намір встановити нові тонкі крісла на чотирьох своїх літаках Boeing 737-800 протягом лютого-березня, повідомили в прес-службі компанії.

На даний момент новий салон вже отримав один Boeing 737-800, другий борт буде переконфігурувано в найближчі дні.

Для поновлення повітряних суден SkyUp використовує крісла британської компанії Acro. Вони мають зменшену товщину спинки і кишеньку для преси у верхній частині, що дозволяє збільшити простір для ніг при збереженні загальної місткості салону.

Також авіакомпанія має намір в лютому пофарбувати в свою ліврею два повітряних судна.

В даний час флот SkyUp складається з чотирьох Boeing 737-800 і одного Boeing 737-700. У ліврею лоукоста забарвлені два повітряних судна - UR-SQA і UR-SQB.

Джерело: avianews.com