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    У світі

    Чотири країни закликали РФ розблокувати Азовське море

    • Розсилка
    Чотири країни закликали РФ розблокувати Азовське море

    Глави МЗС закликали Росію поважати міжнародне право і територіальну цілісність України

    Глави зовнішньополітичних відомств Естонії, Литви, Швеції та України закликали Росію розблокувати Азовське море. Про це йдеться в спільній заяві, розміщеній на сайті Міністерства закордонних справ України.

    Глави МЗС закликали Росію поважати міжнародне право і територіальну цілісність України.

    «У контексті повернення Україні кораблів, які були незаконно захоплені Росією у 2018 році, ми закликаємо РФ виконати свої міжнародні зобов'язання, забезпечивши безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі та свободу навігації», - йдеться в повідомленні.

    Міністри також нагадали про незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

    Зазначимо, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому вказано перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях «Нікополь», «Бердянськ» і буксирі «Яни Капу».

    20 листопада військові прокурори оглядали та фіксували пошкодження.

    Відповідно до документу, який оприлюднив колишній військовий прокурор, на всіх кораблях є відсутніми: зброя, боєзапаси у повному обсязі та документація; обладнання для радіозв’язку, зокрема станція космічного зв’язку; надувний човен з мотором; блоки апаратури розпізнавання; вогнегасники, ліхтарі, аварійний буй; акумуляторні, батареї, камбузна плита, унітаз.

    Раніше 20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

    Передані захоплені торік Росією українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» прийшли у порт Очаків. Їх супроводжували буксири «Титан», «Гайдамака» та пошуково-рятувальний корабель «Сапфір», які ще 16 листопада вийшли з портів Одеси, Чорноморська та Южного.

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    МЗС Росія дипломатія зброя наказ військові корабель Азовське море Україна ВМС
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