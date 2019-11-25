Рада ЄС схвалила новий склад Єврокомісії



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Колишня міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн очолила Єврокомісію

Остаточно затвердити новий склад Єврокомісії тепер повинен Європарламент

Рада Євросоюзу затвердила новий склад Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн, яка повинна почати роботу з 1 грудня. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС у понеділок, 25 листопада.

«Рада затвердила сьогодні список осіб, запропонованих для призначення до складу Єврокомісії до 31 жовтня 2024 року (термін повноважень Єврокомісії п'ять років - ред.). Це відкриває можливість для голосування в Європарламенті для затвердження повного складу ЄК», - йдеться в документі.

Зазначається, що Велика Британія, яка повинна залишити Євросоюз з 31 січня 2020 року, так і не представила Брюсселю свого кандидата. Остаточно затвердити новий склад Єврокомісії тепер повинен Європейський парламент, який проголосує за нього 27 листопада на пленарній сесії в Страсбурзі.

Нова Єврокомісія мала розпочати роботу ще 1 листопада, але процес затвердження єврокомісарів затягнувся після того як комітети Європарламенту відхилили кандидатури Франції, Румунії та Угорщини. Тепер нові кандидати від цих країн отримали схвалення.

Кандидат від Угорщини Олівер Варгеї отримає портфель єврокомісара з питань розширення та сусідства, і, зокрема, відповідатиме за стосунки з Україною.

Нагадаємо, Урсулі фон дер Ляєн закидають створення в Єврокомісії посади «з ксенофобським підтекстом».