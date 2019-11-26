Сьогодні виповнюється чотири роки, як Україна не імпортує газ із РФ



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У листопаді 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрома»

У вівторок, 26 листопада, виповнюється чотири роки з моменту, коли Україна імпортувала останні обсяги російського газу. Про це йдеться на сайті «Укртрансгазу».

Як голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що в 2013 році залежність України від Росії з газу перевищувала 90%, а «сьогодні про неї лише згадують».

«В минулому році газ в Україну імпортували 65 компаній, а «Нафтогаз» купував його у 18 європейських постачальників (частка одного з них не перевищувала 30%). Нещодавно в Україну вперше поставили американський скраплений газ. Ринкові механізми зробили те, що політики не могли зробити десятиліттями - позбавили Україну газової та політичної залежності від РФ», - прокоментував подію Коболєв у Facebook.

Відзначимо, що 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрома», адже «Нафтогаз» визнав його ціну завищеною.

До слова, президент РФ Володимир Путін повідомив на зустрічі в Кремлі у вівторок, 26 листопада, що його вчорашня розмова з українським колегою Володимиром Зеленським переважно була присвячена взаємовідносинам країн у сфері енергетики.

Раніше про вчорашню розмову з Путіним розповів сам Зеленський, який перебуває з візитом в Естонії. За його словами, окрім газових питань говорили про ситуацію навколо українських кораблів.

Російський газовий монополіст «Газпром» 19 листопада заявив, що направив до української енергетичної компанії «Нафтогаз» пропозицію щодо подовження чинного контракту або укладення нової угоди про транзит газу через Україну протягом 2020 року.

При цьому російський монополіст висуває умову: сторони повинні відмовитися від «всіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі».

Зазначимо, 31 грудня 2019 року закінчується контракт на транзит російського газу в Європу через територію України. У вересні сторони провели зустріч, на якій Україна представила Росії та Єврокомісії «дорожню карту» щодо імплементації європейського законодавства у свою систему. Росія погодилася підписати контракт за новими правилами, якщо Україна встигне завершити всі необхідні процедури, зокрема, сертифікувати українського газотранспортного оператора за європейським законодавством.

Якщо Україна не встигне, Росія пропонує продовжити чинний контракт на транзит газу на який завгодно строк. Але першочерговим питанням Росія вважає підписання контракту на купівлю газу Україною безпосередньо у Росії, який зараз Україна отримує реверсом з Європи. Україна не купує російський газ з 2015 року.

Виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив 15 листопада, що ціна газу для України повинна бути на 20-25% нижче, ніж ціна на газ з Європи, оскільки «Газпром» при прямих поставках не платить за його транспортування в Європу. Він також зазначив, що контракт з «Газпромом» має сенс лише тоді, коли «Газпром» виконує свої контрактні зобов'язання, тоді як предметом спорів, що продовжуються у Стокгольмському арбітражі, є якраз невиконання «Газпромом» своїх контрактних зобов'язань.

Раніше повідомлялось, що НАК «Нафтогаз України» не готовий задовольнити вимогу «Газпрому» щодо обнулення судових претензій у рамках рішення Стокгольмського арбітражу.