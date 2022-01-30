Європейська бізнес-асоціація оцінила ефективність «інвестнянь»

Дерев’янко розповіла, з яких, на її думку, причин нововведення влади поки не досягло поставленої мети

Ганна Дерев’янко: «Інститут «інвестнянь» ще не розкрив свій потенціал»

Суттєвих проривів у запровадженні анонсованого владою механізму «інвестиційних нянь», коли за потенційним інвестором влада закріплює окремого «куратора», наразі не відбулося попри те, що Команда UkraineInvest достатньо активно працює, аби створити перелік проєктів, які можуть за цією програмою отримати підтримку з боку держави. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла Виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Ганна Дерев’янко.

«Нових іноземних інвестицій до нас у великій кількості не надійшло. Більша частина проєктів, що готуються, – це не нові інвестори з-за кордону, а гравці, що вже перебувають на ринку України. І вони просто користуються цим елементом підтримки, аби далі розвивати свій бізнес. Це теж хороший варіант підтримки та стимулювання, але мета цього механізму все-таки була у залученні нових інвесторів. І на сьогодні ця задача в повному масштабі не реалізована», – зазначила Ганна Дерев’янко.

На думку керівниці Європейської бізнес-асоціації, причиною такого стану речей може бути як ситуація із умовами функціонування бізнесу всередині України, так і фактор загрози зовнішньої агресії.

«Тому в цьому сенсі інститут «інвестнянь» ще не розкрив свій потенціал. Мені здається, країна спочатку мала б підготувати інструменти, фундамент для стимулювання інвестицій і потім про них казати, а не навпаки», – підсумувала Галина Дерев’янко.

Раніше «Главком» писав про те, що «інвестняня» взялася за легендарний київський завод «Більшовик».