«Європейська солідарність» готує фундаментальні поправки до закону про ринок землі, які знімуть закладені в ньому ризики



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Артур Герасимов повідомив, що «Європейська солідарність» озвучувала свої пропозиції ще до першого читання, проте монобільшість їх не врахувала Фото: eurosolidarity.org

Артур Герасимов: Перше – це концентрація землі в одних руках, 200 тис. гектарів – в одні руки

Фракція «Європейська солідарність» підтримує запровадження цивілізованого ринку землі в Україні. Але той документ, який був проголосований у першому читанні у середу, не має нічого спільного з законом про ринок землі. Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов, йдеться на сайті політсили.

«Європейська солідарність» була, є і буде за цивілізований ринок землі. Але ми завжди читаємо те, що голосується. І те, що голосувалося вчора, законом про ринок землі назвати не можна. Саме тому до другого читання ми будемо дуже ретельно готувати серйозні поправки. Для того, щоб виправити фундаментальні недоліки в цьому законі», – повідомив Артур Герасимов.

«Перше – це концентрація землі в одних руках. Двісті тисяч гектарів – в одні руки! Наприклад, Яворівський район Львівської області – площа 155 тисяч гектарів. Решетилівський район Полтавської області – 100 тисяч гектарів. Овідіопольський район Одеської області – 80 тисяч гектарів. А ви пропонуєте 200 тисяч гектарів в одні руки. Тобто закон не для українців, а для олігархів», – наголосив Герасимов.

«Друге питання. Чому не встановлена мінімальна ціна? Наша вимога, щоб мінімальна ціна була не менше 50-75 тисяч гривень за гектар залежно від типу землі», – зазначив співголова фракції.

«І третій момент. Ретельна перевірка коштів за які купується земля. Адже запобіжників, що це куплять росіяни, наразі немає», – застеріг Герасимов.

Він повідомив, що «Європейська солідарність» озвучувала свої пропозиції ще до першого читання, однак монобільшість їх не врахувала.

«На одному з перших засідань профільного комітету було сказано, що перед тим як буде прийматися цей закон, буде його широке обговорення і пройдуть парламентські слухання. Тепер ці парламентські слухання будуть після ухвалення закону. Треба було спочатку провести ці слухання, і тільки після того виходити на голосування», – наголосив Герасимов.

Як відомо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах