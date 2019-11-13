Ринок землі: у Порошенка готують поправки, які не дадуть сконцентрувати ресурси «в одних руках»



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«Європейська Солідарність» підтримає законопроект у другому читанні, якщо будуть враховані певні поправки

Політична партія «Європейська Солідарність» завжди послідовно підтримувала, підтримує і буде підтримувати становлення в Україні вільного, цивілізованого ринку землі. При цьому пріоритетом має залишатися захист інтересів мільйонів сільгоспвиробників, захист національних інтересів нашої держави. У разі врахування поправок, запропонованих фракцією, «Європейська Солідарність» підтримає законопроект у другому читанні. Про це йдеться в заяві політсили.

Ухвалений у першому читанні проект закону про ринок землі несе в собі суттєві загрози щодо концентрації земельних ресурсів в одних руках, а також тіньового продажу української землі російському капіталу.

Фракція «Європейська Солідарність» наполягатиме на врахуванні під час другого читання закону наступних пропозицій:

Захист українців-власників землі. Встановлення мінімальної ціни сільськогосподарської землі – на рівні не нижчому, ніж еквіваленту 2-3 тисячі доларів за гектар (залежно від якості і розташування ділянки). Захист інтересів громади. Встановлення високого реєстраційного збору з купівлі-продажу землі, який надходитиме саме до бюджету громади. Захист української землі. Передбачення механізму вилучення землі у власника у разі злочинно недбалого ставлення до неї. Обмеження можливості концентрації земель в одних руках олігархами та іноземцями. Запровадження механізму ретельної перевірки походження коштів, за які купується сільськогосподарська земля.

Нагадаємо, закон про продаж землі ухвалено у першому читанні.«За» проголосувало 240 депутатів.

Як повідомлялося, сьогодні у Раді сьогодні «земельний день».

Нагадаємо, сьогодні парламентарям аграрії під Радою підклали свиню нардепам (фото).

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