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    Ринок землі: у Порошенка готують поправки, які не дадуть сконцентрувати ресурси «в одних руках»

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    Ринок землі: у Порошенка готують поправки, які не дадуть сконцентрувати ресурси «в одних руках»

    «Європейська Солідарність» підтримає законопроект у другому читанні, якщо будуть враховані певні поправки

    Політична партія «Європейська Солідарність» завжди послідовно підтримувала, підтримує і буде підтримувати становлення в Україні вільного, цивілізованого ринку землі. При цьому пріоритетом має залишатися захист інтересів мільйонів сільгоспвиробників, захист національних інтересів нашої держави. У разі врахування поправок, запропонованих фракцією, «Європейська Солідарність» підтримає законопроект у другому читанні. Про це йдеться в заяві політсили.

    Ухвалений у першому читанні проект закону про ринок землі несе в собі суттєві загрози щодо концентрації земельних ресурсів в одних руках, а також тіньового продажу української землі російському капіталу.

    Фракція «Європейська Солідарність» наполягатиме на врахуванні під час другого читання закону наступних пропозицій:

    1. Захист українців-власників землі. Встановлення мінімальної ціни сільськогосподарської землі – на рівні не нижчому, ніж еквіваленту 2-3 тисячі доларів за гектар (залежно від якості і розташування ділянки).
    2. Захист інтересів громади. Встановлення високого реєстраційного збору з купівлі-продажу землі, який надходитиме саме до бюджету громади.
    3. Захист української землі. Передбачення механізму вилучення землі у власника у разі злочинно недбалого ставлення до неї.
    4. Обмеження можливості концентрації земель в одних руках олігархами та іноземцями.
    5. Запровадження механізму ретельної перевірки походження коштів, за які купується сільськогосподарська земля.

    Нагадаємо, закон про продаж землі ухвалено у першому читанні.«За» проголосувало 240  депутатів.

    Як повідомлялося, сьогодні у Раді сьогодні «земельний день».

    Нагадаємо, сьогодні парламентарям аграрії під Радою підклали свиню нардепам (фото).

     Читайте також: Земля в ілюмінаторі Зеленського
    Верховна Рада Європейська солідарність земля ринок закон мораторій на продаж землі
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