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    Порошенко жорстко відреагував на заяву Пристайка про вихід України із Мінських угод

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    П'ятий президент України Петро Порошенко - Порошенко жорстко відреагував на заяву Пристайка про вихід України із Мінських угод
    П'ятий президент України Петро Порошенко

    Оголошуючи про вихід з Мінських домовленостей, спочатку скажіть, куди ви підете, - заявив Порошенко

    П'ятий президент України Петро Порошенко вважає недоречними слова глави МЗС Вадима Пристайка про вихід України із Мінських угод. Про це він заявив журналістам в кулуарах Верховної Ради.

    «Моя думка щодо заяви пана Пристайка: оголошуючи про вихід з Мінських домовленостей, спочатку скажіть, куди ви підете. Єдина можлива угода – це Вашингтонський договір. Бо НАТО – це єдина у світі функціональна організація колективної безпеки», - .

    Порошенко наголосив, що «Європейська солідарність» прагне та бореться за підписання плану дій, «що відкриває єдині можливі перспективи щодо постійного членства України в НАТО».

    «І це, і тільки це є механізмом захисту національних інтересів і національної безпеки держави», – додав п'ятий президент.

    Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що вихід України із Мінських угод є цілком можливим. Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

    «Так, це можливо. Якщо ми побачимо, що цей процес йде безкінечно. Це дуже непопулярна заява і, напевно, знову не сподобається нашим західним партнерам. Але для нас Мінськ - не самоцінність. Самоцінність – наше виживання як нації. І якщо ми побачимо, що вони не спрацьовують, і це веде нас в постійне затягування безкінечного процесу, то рано чи пізно буде прийняте рішення про вихід з мінського процесу», – сказав Пристайко.

    Петро Порошенко МЗС бойовики на Донбасі Європейська солідарність НАТО Мінські угоди президент Вадим Пристайко
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