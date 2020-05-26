«Європейська солідарність» про маски-шоу в Музеї Гончара: переслідування Порошенка відбувається за наказом Зеленського



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ДБР здійснило спробу викрасти приватну колекцію картин Порошенків, яку родина виставила для вільного доступу відвідувачів після завершення карантину Фото: Музей Івана Гончара

ДБР не має санкції суду ані на проникнення у приміщення, ані тим більше на арешт колекції. Вночі чи завтра вони намагатимуться це отримати заднім числом, викручуючи руки суддям

Озброєний до зубів спецназ Державного бюро розслідувань скоїв розбійний напад на Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара». Це – один із кращих музейних закладів країни.

Ці держиморди публічно принижували його директора Петра Гончара, довгий час не пропускаючи його до приміщення.

Про це йдеться у повідомленні партії «Європейська солідарність», розповсюдженому на сайті політсили.

Як сказано у повідомленні, ДБР здійснило спробу викрасти приватну колекцію картин Порошенків, яку родина, провівши презентацію для ЗМІ, виставила для вільного доступу відвідувачів після завершення карантину.

Спецназівці здійснили напад на журналіста і перешкоджали народним депутатам виконувати свої обов’язки.

ДБР не має санкції суду ані на проникнення у приміщення, ані тим більше на арешт колекції. Вночі чи завтра вони намагатимуться це отримати заднім числом, викручуючи руки суддям.

Адвокати Петра Порошенка дадуть правову оцінку бандитським діям ДБР подадуть відповідні позови та скарги. Правозахисники вже подали чотири заяви до поліції.

«Але політичні висновки очевидні вже зараз. Після погроз Володимира Зеленського на адресу Петра Порошенка, які минулого тижня пролунали на прес-конференції глави держави, ясно як день, що переслідування п’ятого Президента носять суто політичний характер і відбувається за наказом і тиском президента шостого», - йдеться у заяві..

«У прямому ефірі на очах всієї України та всього світу Зеленський прямо вимагав вироку людині, яку вважає своїм конкурентом. Цілком обгрунтовано міжнародна преса вже провела паралелі між Зеленським та Януковичем, відзначаючи подібний стиль ставлення до опозиції. Це дуже точна паралель. Головна причина, – намагання влади відволікти увагу людей від власної некомпетентності. Річниця перебування Зеленського на посаді зайвий раз нагадала країні, що всі свої передвиборчі обіцянки він провалив», - наголисили у «Європейській солідарності».

З пікового моменту у вересні минулого року рейтинг влади обвалився майже вдвічі, підкреслили у повідомленні.

«Якщо технологи «Слуг» рекомендують поправити його кримінальним переслідуванням попередників, то їхні розрахунки хибні. «Злочини Порошенка» – такі ж міфічні, як і «досягнення Зеленського»: про них багато хто говорить, але знайти те, чого нема – неможливо. Показово, за рік бурхливих детективних розшуків «зелені шерлоки холмси» не знайшли нічого кримінального в президентській діяльності Порошенка і не виявили жодних підстав пред’явити підозру. Тому найсвіжіша сфабрикована кримінальна справа стосується вже допрезидентського періоду, а надалі, очевидно, візьмуться за юність та дитинство. Чи законно він пішов до школи», - зазначають в «Євросолідарності».

«У бездарної влади здають слабкі нерви: до кінця їхньої другої весни залишилося лише п’ять днів. І настав час не з попередників питати, а самим відповідати за власні дії, в тому числі і корупційні, старанно ігноровані правоохоронними органами», - резюмується у заяві.

«Європейська солідарність» вимагає від Володимира Зеленського негайно повернутися у правове конституційні поле, припинити використання правоохоронної системи для полювання на опозицію, припинити знищення стратегічного партнерства України із західними партнерами, і врешті решт почати робити для держави щось більш предметне, аніж низькопробні видовища.

Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де сьогодні відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.

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