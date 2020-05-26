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    Директор Музею Гончара пише заяву в поліцію: ДБР виламало двері

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    Директор Музею Гончара назвав дії працівників ДБР озброєним нападом - Директор Музею Гончара пише заяву в поліцію: ДБР виламало двері
    Директор Музею Гончара назвав дії працівників ДБР озброєним нападом
    Скріншот з відео

    Спецпризначенці увірвались до будівлі музею, зламавши двері

    Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар пише заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері. Про це свідчить відеозапис «Європейської солідарності». 

    26 травня спецназ ДБР розпочав штурм музею Івана Гончара, де раніше п'ятий президент Петро Порошенко презентував колекцію картин.

    Під час штурму спецпризначенець штовхнув журналістку.

    Під час штовханини постраждали кілька людей і народний депутат.

    Спецпризначенці увірвались до будівлі музею, зламавши двері.

    На варті зламаних дверей стоять двоє спецпризначенців, не пускають всередину народного депутата та адвокатів Петра Порошенка.

    Директор Музею Гончара назвав дії працівників ДБР озброєним нападом.

    Петро Гончар пише заяву
    Петро Гончар пише заяву

    Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де сьогодні відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

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