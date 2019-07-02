Європейське ЗМІ заявило про рейдерську атаку Коломойського на український енергоринок



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Бізнесмен Ігор Коломойський

На думку автора EUPoliticalReport, існує серйозна підозра, що намір Коломойського полягає в тому, щоб якомога довше відтягувати впровадження реформи або домогтися того, що вона взагалі ніколи не буде запущена

Найактуальнішим питанням у відносинах між ЄС і Україною на сьогодні є захист атомної енергетики України від змови олігархів. Про це повідомляється в статті на EUPoliticalReport.

Автор пише, що протягом багатьох років Енергоатом відчував брак у справедливій частці ринкових доходів в результаті застосування нечесної формули Роттердам+ для розрахунку тарифних часток виробників, створеної нібито для обліку міжнародних цін на вугілля, але насправді використаної як засіб для збільшення прибутку компаній за рахунок українських платників податків.

Тепер же Енергоатом бачить перед собою нову загрозу в особі олігарха Ігоря Коломойського, пише автор. «Під загрозу ставиться здатність держави захищати і управляти власними активами», - йдеться в публікації.

Спочатку реформу ринку електроенергії планувалося запустити 1 липня 2019 року. «Але за два місяці до того, як повинна була початися лібералізація ринку, лобісти, які працюють на українського олігарха Ігоря Коломойського, вирішили, що йому слід отримати контроль над національним ринком електроенергії», - вважає автор.

Тому, на думку журналіста, існує серйозна підозра, що намір Коломойського полягає в тому, щоб якомога довше відтягувати впровадження реформи або домогтися того, що вона взагалі ніколи не буде запущена. «Оскільки його заводи з виробництва феросплавів споживають величезну кількість електроенергії, він, очевидно, виграє від підтримки якомога нижчих цін на електроенергію», - зазначає автор публікації.

Свідчить про це і той факт, що першим законопроектом, поданим до парламенту президентом Зеленським, був законопроект про відстрочення цієї самої реформи ринку електроенергії, який був покликаний створити рівні умови для всієї української економіки.

«У свою чергу, швидко переорієнтувавшись на ділові інтереси фінансового покровителя нового президента, Національна комісія з регулювання електроенергії та комунальних послуг внесла пропозиції до Кабінету міністрів, щоб змусити державну ядерну енергетику виділяти до 90% всієї електроенергії за старою демпінговою ціною. Таке можливо тільки в Україні», - вважає ЗМІ.

У свою чергу, відстрочка впровадження реформи ринку електроенергії не тільки зашкодить відносинам України з ЄС, а й подасть сигнал фінансовим і політичним партнерам, що нинішній адміністрації Зеленського можна довіряти, зазначає автор.

«У разі відстрочки реформи Україна не зможе виконати вимоги 3-го енергетичного пакету європейських директив, не виконає вимоги Європейської енергетичної асоціації і затримає інтеграцію з ENTSO-E. По суті, це змусить Україну відвернутися від Заходу і знову змусити її задовольняти енергетичні потреби Росії» , - резюмує автор.