Про критичний стан в українській енергетиці

Всеволод Ковальчук Виконуючий обов'язки директора ДП НЕК «Укренерго»

Всеволод Ковальчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вбачаю критичні передумови для можливого відключення споживачів через дефіцит потужності на вугільних електростанціях

На першому графіку ви можете побачити поточний стан енергоблоків. Білі клітинки з цифрами - блоки в роботі. Сірі - в резерві. Темні - блоки або на консервації, або в планових ремонтах. Саме цікаве - жовте та червоне. Жовте - немає палива. Червоне - аварійний ремонт. На двох ТЕС Центренерго блоки, що працюють на газовій групі, поламалися геть зовсім. Одночасно. Вугілля на них є. Хочу нагадати, що у вже далекому 2014 році одночасний вихід в аварійний ремонт великої кількості блоків електростанцій, що належать ДТЕК, призвів до масових непередбачуваних відключень по всій країні. Тоді АМКУ не знайшов доказів, які б спростували виключно технологічний характер одночасної надзвичайної аварійності електростанцій ДТЕКу. Побачимо, чи знайде у випадку з Центренерго, відповідне клопотання до АМКУ ми також негайно відправили, бо відмова від виробництва - це одна з ознак зловживання монопольним становищем. Аварійний блок неможливо підняти диспетчерською командою з Укренерго - на то він і аварійний. Для покриття дефіциту потужності, що утворився через Центренерго, зараз додатково включаємо блоки Криворізької ТЕС, і на її складі вугілля залишилося на 5 днів. На Луганці є ще на місяць, але поставок немає. Коли криворізька ТЕС зупиниться, дефіцит потужності може сягнути 1000 мвт. А це - необхідність відключення/обмеження споживання для 6% всіх споживачів країни.

Неофіційно чути голоси з боку теплової генерації, що критично низький рівень поточних розрахунків за електроенергію вимив обігові кошти. Чому так сталося, що на переході до нового ринку виник дефіцит грошей для розрахунку з традиційною генерацією краще може пояснити Енергоринок. Інші кажуть, що виробництво приносить збитки, ціна відпуску стала занизькою, бо зараз теплова генерація отримує за кіловатгодину лише 1,4-1,45 грн, порівняно з 1,8-2 ще кілька місяців тому. До високих формульних, а не конкурентно визначених доходів звикають швидко, це факт....

Але операційна безпека понад усе. Тому я і звернувся до Міненерго, Уряду, Секретаря РНБО з проханням втрутитися в ситуацію, що складається в енергосистемі напередодні запуску нової моделі ринку електроенергії.

Навряд чи відключення споживачів і надзвичайний стан в енергосистемі будуть гарною рекламою результату дворічного впровадження закону. Про саме впровадження і можливі наслідки останніх рішень вже писав багато, повторюватися не буду...

Хотів би нагадати, що протягом останніх трьох років критично низькі запаси вугілля на складах електростанцій виникали кожен раз перед прийняттям рішення про чергове підняття ціни на вугілля та, відповідно, зростання ОРЦ. Просто збіг, як і одночасна аварійність блоків.....

Джерело: блог Всеволода Ковальчука

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