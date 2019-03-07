Європейський банк реконструкції і розвитку реалізує в Україні сім проектів на €1,5 млрд



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У Мінфіні запевнили, що Україна цінує багаторічну успішну співпрацю з ЄБРР

Загалом за час співпраці з Україною ЄБРР профінансував 410 проектів на суму 13 мільярдів євро

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) реалізує в Україні сім проектів на 1,577 млрд євро.

Як повідомляє прес-служба Мінфіну, загалом за час співпраці з Україною ЄБРР профінансував 410 проектів на суму 13 мільярдів євро.

Наразі за кошти ЄБРР в Україні реалізовують проект модернізації газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», також банк фінансує будівництво метрополітену в Дніпрі, бере участь в реалізації програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій і будівництві повітряної лінії 750 кВ «Запорізька АЕС – Каховка». Також ЄБРР фінансує модернізацію під'їзних доріг до Києва.

На стадії підготовки знаходиться проект з модернізації та збільшення потужності компресорних станцій та оновлення парку верстатів для капітального ремонту свердловин «Укргазвидобування».

«Ми цінуємо багаторічну успішну співпрацю з ЄБРР і сподіваємося, що банк і надалі буде підтримувати Україну і інвестувати перш за все в нові бізнеси, які тільки починають розвиватися. Ми також упевнені, що темпи реалізації наших спільних проектів у державному секторі значно зростуть завдяки спільним зусиллям, особливо в частині збільшення вибірки коштів», - заявив заступник міністра з європейської інтеграції Юрій Гелетій.

Раніше повідомлялося, що компанія Horizon Capital інвестує $200 млн в український бізнес.