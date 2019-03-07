  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Європейський банк реконструкції і розвитку реалізує в Україні сім проектів на €1,5 млрд

    • Розсилка
    У Мінфіні запевнили, що Україна&nbsp;цінує багаторічну успішну співпрацю з ЄБРР - Європейський банк реконструкції і розвитку реалізує в Україні сім проектів на €1,5 млрд
    У Мінфіні запевнили, що Україна цінує багаторічну успішну співпрацю з ЄБРР

    Загалом за час співпраці з Україною ЄБРР профінансував 410 проектів на суму 13 мільярдів євро

    Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) реалізує в Україні сім проектів на 1,577 млрд євро. 

    Як повідомляє прес-служба Мінфіну, загалом за час співпраці з Україною ЄБРР профінансував 410 проектів на суму 13 мільярдів євро.

    Наразі за кошти ЄБРР в Україні реалізовують проект модернізації газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», також банк фінансує будівництво метрополітену в Дніпрі, бере участь в реалізації програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій і будівництві повітряної лінії 750 кВ «Запорізька АЕС – Каховка». Також ЄБРР фінансує модернізацію під'їзних доріг до Києва.

    На стадії підготовки знаходиться проект з модернізації та збільшення потужності компресорних станцій та оновлення парку верстатів для капітального ремонту свердловин «Укргазвидобування».

    «Ми цінуємо багаторічну успішну співпрацю з ЄБРР і сподіваємося, що банк і надалі буде підтримувати Україну і інвестувати перш за все в нові бізнеси, які тільки починають розвиватися. Ми також упевнені, що темпи реалізації наших спільних проектів у державному секторі значно зростуть завдяки спільним зусиллям, особливо в частині збільшення вибірки коштів», - заявив заступник міністра з європейської інтеграції Юрій Гелетій.

    Раніше повідомлялося, що компанія Horizon Capital інвестує $200 млн в український бізнес.

    Читайте також
    Укргазвидобування Мінфін ЄБРР економіка інвестиції Дніпро бізнес будівництво АЕС фінансування Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ