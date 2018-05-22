Європейський суд з прав людини постановив: Україна має скасувати мораторій на продаж землі

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ЄСПЛ: мораторій на продаж та купівлю сільськогосподарської землі порушує права та свободи позивачів

Згідно з повідомленням, рішення прийняте за позовом, який подало двоє громадян України

Заборона на купівля та продаж сільськогосподарської землі призводить до порушення прав громадян, тому влада України має відмінити мораторій на продаж землі.

Таке твердження міститься у рішенні Європейського суду з прав людини, йдеться у повідомленні прес-служби.

Згідно з повідомленням, рішення прийняте за позовом, який подало двоє громадян України — Софією Зеленчук з Івано-Франківська та Віктором Цицурою з Тернопільщини. Відповідно до позову, мораторій на продаж та купівлю сільськогосподарської землі порушує права та свободи позивачів.

Європейський суд з прав людини постановив, що влада України неодноразово повідомляла про наміри скасування мораторію на продаж землі, проте постійно відкладала це рішення.

Джерело: Громадське