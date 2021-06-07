«Євросолідарність» презентувала унікальну платформу, яка покращить комунікацію партійців

Партійці зможуть комунікувати між собою онлайн, ділитися досвідом і оперативно вирішувати спільні завдання

У Києві на з’їзді партії «Європейська солідарність» була презентована унікальна «ЄС платформа», за допомогою якого депутати всіх рівнів і партійці зможуть комунікувати між собою онлайн, ділитися досвідом і оперативно вирішувати спільні завдання.

«Ми вирішили в партії розробити абсолютно нову платформу, де кожен депутат від «Європейської Солідарності» буде мати зворотній зв‘язок для того, щоб висловлювати свої позиції, які точно будуть почуті. Будуть обговорюватися ті ініціативи, які партія висуває як лідерська опозиційна сила», – сказав лідер «Європейської солідарності», п’ятий президент України Петро Порошенко.

Він зазначив, що платформа дозволить здійснювати ефективну координацію дій у Верховній Раді, в обласних і місцевих радах.

«Я думаю, що це буде абсолютно небачена ситуація серед українського політичного життя. Це буде ще одним доказом, що ми з вами є справжньою, крутою, поки що опозиційною, але лідируючою політичною силою України. Найкращою. Чому я в цьому впевнений? Бо ми єдина команда – крута, драйвова, правильна, європейська», – сказав Порошенко.

Петро Порошенко зазначив, що платформа дозволить здійснювати ефективну координацію дій у Верховній Раді, в обласних і місцевих радах

«Ми – команда з колосальним досвідом вирішення найскладніших проблем. Ми – команда переможців. Ми з вами переможемо заради України і українців, які чекають цієї перемоги», – наголосив п’ятий президент.

Лідерка ГО «Солідарна молодь», депутатка Київради Дінара Габібуллаєва зазначила, що «ЄС платформа» – це інструмент, заядвки якому можуть створюватися унікальні проекти. «ЄС платформа показала 100% готовність до прозорості та відкритості. ЄС платформа показала, що ми готові до змін, тому що світ стає суперсучасним… Ми будуємо партію, яка 24/7 онлайн в телефоні, планшеті, ноутбуці» – сказала вона.

Депутатка Київради Дінара Габібуллаєва зазначила, що «ЄС платформа» – це інструмент, заядвки якому можуть створюватися унікальні проекти

«ЄС платформа – це унікальний продукт, тому що у всьому українському політичному середовищі немає такої платформи, яка б об’єднувала таку кількість людей і давала таку коопераціюю. Але таке є в європейських країнах і політичних структурах європейських країн. Це свідчить про те, що «Європейська Солідарність» саме та політична партія, яка впроваджує найкращі західні та європейські практики в Україні на своєму власному прикладі», – додала Габібуллаєва.

«Я мрію, щоб ця платформа так само як і мені допомогла реалізувати свої проекти іншим депутатам, бо саме ця платформа дозволяє бути почутим, дозволяє подавати свої ініціативи, долучатися до всіх івентів. Ця платформа відкрита, тут кожен може стати частиною чогось великого, тому що «Європейська солідарність» – це платформа можливостей», – додала Дінара Габібуллаєва.