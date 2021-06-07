Порошенко представив стратегію, як реалізувати потенціал України на всі 100%

«Настав час думати про те, хто, коли і як зможе подолати наслідки некомпетентного бездарного урядування зелених невігласів» – наголосив Порошенко

«Європейська солідарність» має чіткий план розбудови успішної, європейської демократичної України. Про це заявив лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко під час виступу на з’їзді партії. На Арт-заводі «Платформа» – найбільшому в Україні креативному кластері, створеному на території колишнього радянського підприємства, – зібралися більше тисячі партійців з усіх регіонів України.

Порошенко наголосив – «настав час думати про те, хто, коли і як зможе подолати наслідки некомпетентного бездарного урядування зелених невігласів і повернути країну до нормальності». Реалізувати потенціал України на всі сто відсотків.

«Нам потрібен реальний рух вперед, який ми продемонстрували протягом 5 років нашої каденції. Наше з вами завдання – не тягнучи ковдру на себе, об’єднавшись з нашими партнерами по демократичному колу, сформувати потужну коаліцію опозиційних проєвропейських сил, яка поверне країні професійну владу, врятує Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, який будується на нашій програмі, на нашій стратегії, – чіткій, прогнозованій і передбачуваній», – зазначає Порошенко.

Порошенко закликав партійців бути уважнішими до соціальних проблем українців. Він нагадав, що з 1015 по 2019 рік мінімальна заробітна плата зросла утричі, бюджети розвитку громад зросли в 9-15 разів, а нинішня влада навпаки забрала кошти у місцевого самоврядування.

«Європейська солідарність» пропонує як мінімум трирічний мораторій на нові податки, за винятком податку на виведений капітал як драйвера для економічного зростання.

«Ми маємо ще одну пропозицію для малих та середніх підприємств – знизити ставку єдиного соціального внеску для тих компаній, у яких видатки на зарплату складають більше 50%», – говорить Порошенко.

Він наголосив, що майже подвійне скорочення ЄСВ у 2016 році дало позитивний ефект для детінізації зайнятості. Це дозволило підприємствам мобілізувати ресурси на створення нових робочих місць і для підвищення зарплат, – нагадав політик.

Низькі податки, їхнє просте адміністрування, подальше зменшення регуляторного тиску на бізнес, компактна бюрократія, гарантія прав власності і чесний суд – рецепт розбудови сучасної креативної вільної економіки і соціальної держави, вважає лідер «Європейської Солідарності».

«Демократія в Україні під загрозою, і наш з вами обов’язок її захистити. Демократія це не просто природний стан українців. Це – наш шлях до добробуту і безпеки. Лише демократична Україна може бути європейською, а тільки європейська – заможною, незалежною, захищеною від Росії. Євросоюз – це гарантії добробуту і гідного рівня життя для кожного українця. А НАТО – це гарантії безпеки на тлі постійної військової загрози з боку Росії», – переконаний Петро Порошенко.

«Всю країну цікавить питання миру. Наша команда неодноразово наголошувала на тому, що слід зробити насамперед. По-перше, відновити зусилля з метою ухвалення «дорожньої карти» Мінська, який залишається основою для врегулювання. Його критики за два роки нічого іншого не придумали. Ця дорожня карта має передбачати чітку послідовність кроків. Спочатку досягнення безпеки, і лише потім – політичні питання. По-друге, це питання про миротворців ООН на основі мандату Радбезу ООН на всій окупованій території Донбасу», – наголошує Порошенко.

«2021 рік – перший з чотирнадцятого року, коли витрати на армію не збільшили. Конче необхідно продовжувати політику поступового зростання оборонного бюджету у прив’язці до його частки у ВВП. Це наша ключова вимога вже до бюджету 2022 року», – говорить експрезидент.

Він нагадав, що грошове забезпечення військовим востаннє піднімали два роки тому. І зараз зрозуміло, що давно настав час його збільшити.

«І це теж частина нашого плану і наша вимога до влади – належним чином оцінювати ратну працю, в якій воїни щодня ризикують своїм життям», – зазначив лідер «ЄС».

Він наголосив, що його команда, будучи в опозиції, відчуває колосальну відповідальність за країну.

«Бо тепер вже очевидно усім, навіть нашим опонентам, що тільки «Європейська солідарність» здатна привести Україну до членства у Євросоюзі та НАТО із відповідними стандартами добробуту, безпеки та порядку», – зазначає Порошенко.

Політик зазначив, що «ЄС» знає, що робити і як. Адже вже довели свою здатність вирішувати найскладніші проблеми, які стоять перед країною.

«Спираємося на власні знання та досвід. Ми не лише пишаємося здобутками. Ми очистили і оновили команду, і цей процес буде постійним. Європейське майбутнє України пов’язане з «Європейською солідарністю», – говорить Порошенко.

Коли ми об’єднуємось – ми можемо все, наголошує п’ятий президент. «Наша партія відрізняться тим, що вона є відкритою. Всі, хто пов’язує з нами надії на рух України до Європейського Союзу, на рух України в НАТО, надії на європейські реформи, на протидію некомпетентності влади, повинні мати можливість приєднатися до нашої партії», – говорить Порошенко

«Ми – єдина команда, крута, драйвова, європейська. Ми переможемо заради України, українців, які чекають цієї перемоги, і разом з ними», – переконаний лідер «Європейської солідарності».