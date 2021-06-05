Статус олігарха буде визначитися опозиційністю до Банкової

Міністр юстиції Денис Малюська у прямому ефірі визнав, що так званий законопроєкт про олігархів спрямований проти п’ятого Президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка

Рівень правового невігластва випускника юрфаку Криворіжського університету Зеленського країна вже два роки спостерігає щодня.

Коли на брифінгу він називає людей вбивцями. Коли зовнішню політику будує на образах, а не партнерстві.

Коли перебирає повноваження виконавчої і регіональної влади.

Який піп, такий і прихід. Який юрист на Банковій, такі і в його команді. Міністр юстиції Малюска, замість проводити внятну юридичну експертизу урядових та й президентських законопроєктів на відповідність нормам ЄС , віддаляє українську правову систему від європейської і від здорового глузду.

Цікавий вчора був ефір у Шустера. Спочатку секретар РНБО Данілов фактично переклав на Німеччину і Францію відповідальність за окупацію Криму і Донбасу.

Потім Малюська в прямому ефірі визнав, що так званий закон про олігархів приймається проти однієї людини- Порошенка. Забувши про презумпцію невинуватості, суди і антимонопольний комітет, вже видав на гора вердикт . Нав’язуючи суспільству думку, що не монополія в енергосекторі, не доїння державного бюджету, а опозиційність до Банкової визначають статус олігарха.

Очевидно, що обіцянка про один термін – така ж брехня Зеленського, як і всі інші. Очевидно, що він починає зачистку конкурентного середовища. Замість вибудовувати внятну зовнішню політику, реально боротися з корупцією, посилювати армію, Зеленський бореться з опонентами. Популізм і бажання повної влади, повного контролю над медіа, без яких другий термін неможливий- визначають всі ініціативи Зеленського . Як і ініціатива вбухати 7 млрд грн на університет Зеленського, де викладатимуть такі ж безграмотні Молюськи. А тепер ще й референдум про олігархів анонсовано.

Краще винесіть на референдум питання, чи готові ми в Україні будувати Білорусь, бо Лукашенко теж колись прийшов на один термін, на гаслах боротьби з корупцією. І вже 27 років бореться з «ворогами».

Джерело: блог Ірини Геращенко

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