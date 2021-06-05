Порошенко вшанував загиблих воїнів у річницю звільнення Красного Лиману

Рівно сім років тому мужні українські воїни повернули мир до Красного Лиману, звільнивши його від російських найманців

Про це у Facebook нагадав п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Це був один із перших запеклих боїв та початок наступальних дій зі звільнення окупованих територій Донбасу. А далі – Україна повертала своє. Протягом двох місяців українські війська не тільки героїчно стримували наступ російських сил, а і йшли вперед – звільняли місто за містом, село за селом», – пише Порошенко.

«Ми здобули тоді першу надзвичайно важливу перемогу – звільнили дві третини окупованого Донбасу. Це стало можливим завдяки моєму наказу про контрнаступ. Наказу, за який проти мене відкрито справу і яким я пишаюся», – наголошує п’ятий президент.

«Реальні можливості українських військ тоді були дуже обмежені. Були переживання, чи впораємося, але була і величезна віра у Збройні сили України. І ця віра незгасима. Армія і досі має найвищий рівень довіри населення з-поміж усіх державних інституцій», – зазначає лідер партії.

Петро Порошенко подякував кожному українському військовому, який бився за рідну землю тоді і продовжує боронити кожен клаптик української землі зараз.

«Вічна пам’ять тим, хто загинув за Україну. Честь і шана їм!», – пише п’ятий Президент.

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