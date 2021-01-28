Соратник Порошенка розказав про «газову принцесу», яка хоче посадити Україну на російську голку

Герасимов також наголосив, що дуже важливо заборонити купівлю російської електрики

Влада Зеленського, злякавшись обурення громадян, вирішила запозичити пропозицію «Європейської солідарності», повернути пільговий тариф на електроенергію і збільшити субсидії. Про це з трибуни Верховної Ради заявив співголова фракції Артур Герасимов.

Він також нагадав про те, хто і коли підписав кабальні газові контракти Тимошенко-Путіна, через які Кремль тиснув на Україну.

«Коли влада Зеленського необґрунтовано підвищила ціни на газ та забрала у найбідніших пільговий тариф на електроенергію – «Європейська солідарність» розробила чіткий план допомоги населенню. А вчора з’явилась ця постанова, яка фактично повторює стратегію «Європейської солідарності» щодо подолання тарифної кризи. В постанові пропонується збільшити субсидії і повернути пільговий тариф на електроенергію», – констатував Герасимов.



«Не знаєте, де брати гроші? Ухвалюйте законопроєкт «Європейської солідарності» 4585 і спрямовуйте додаткові 7 мільярдів гривень з утримання силовиків, кортежів та державних дач Зеленського на субсидії», – закликав Герасимов.



Він наголосив, що також дуже важливо заборонити купівлю російської електрики та газу.

«Якщо ми вже торкнулися газу – сьогодні з цієї трибуни про тарифи, газ та совість нам вирішила розповісти людина, яка дуже розбирається в газі. «Газова принцеса Лазаренка», через дії якої держава понесла збитки на мільярди доларів. Доказом цього є перемога України в Стокгольмському арбітражі, коли ми повернули більше 4 мільярдів доларів, які після «хі-хі» з Путіним вона переплатила Кремлю і за які Кремль купував зброю і вбивав наших воїнів», – зазначив Артур Герасимов.



«Сьогодні нас знову хочуть посадити на російську газову голку і на російські газові схеми. «Європейська солідарність» не дасть цього зробити ані «газові принцесі», а ні її телефонним абонентам», – резюмував співголова фракції.