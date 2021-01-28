Рада не призначила віце-прем'єром Вітренка. Хто і як голосував

Громадяни України вже місяць протестують проти високих тарифів на газ. Ціна від Вітренка їх не влаштовує

Представники «Слуги народу» впевнені, що Вітренко знайшов вихід із тарифної проблеми

У четвер, 28 січня, Верховна Рада проголосувала за призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром України – міністром енергетики. За його кандидатуру проголосувало 204 народні депутати з 226 необхідних.

«За» висловилося 177 депутатів від «Слуги народу», 18 – від «Довіри», та 9 позафракційних.

«Батьківщина», «Опозиційна платформа-За життя», «Голос», «Європейська солідарність, партія «За майбутнє» не дали Вітренку жодного голосу.

28 січня Комітет Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав призначення Юрія Вітренка першим віце-прем’є-міністром – міністром енергетики України. За це проголосували 14 членів комітету, двоє утрималося, двоє – проти.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики. На нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Представники «Слуги народу» зазначили, що Вітренко знайшов вихід із тарифної проблеми, а нова посада розширить його повноваження

Раніше Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року. Тариф не перевищить 6,99 гривень за кубометр до кінця карантину або опалювального сезону. Знижені платіжки за газ прийдуть тільки у березні. Водночас Вітренко заявив, що субсидії згубно впливають на психіку українців.

Раніше Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Політик пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами.

Також Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а нещодавно просив знизити її на на 40%.

Нагадаємо, по всій Україні тривають тарифні протести проти високих цін на блакитне паливо. Українці не погоджуються на ціну від Вітренка у 6,99 грн за кубометр.