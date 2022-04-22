Євросоюз заморозив російських активів на 35 млрд євро

Німеччина – одна з країн ЄС, яка найменше арештувала суму російських активів

Європейський Союз заморозив російських активів на cуму 35 млрд євро. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Найбільше активів країни-агресора заморозила Франція. Їхній обсяг становить 23,5 млрд євро, зокрема, 22,8 млрд євро активів центробанку.

Німеччина арештувала активів на 341,6 тис. євро. Пізніше з’явилася інформація про конфіскацію яхти бізнесмена Алішера Усманова, яку оцінюють у $600-750 млн.

Бельгія заблокувала 10 млрд євро. Ця сума, у тому числі включає наслідки відключення семи російських банків від SWIFT.

Італія заморозила активів на 1,1 млрд євро, серед яких опинилися яхти та підсанкційна нерухомість на Сардинії та Тоскані.

Ірландія заблокувала активів на 830 млн євро, Нідерланди – на 516 млн євро.

Низка країн ЄС, зокрема, Іспанія та Угорщина, поки що не надали відповідні дані, зазначає агентство.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України розраховує, що заморожені російські активи направлять до України як частину репарацій.

Як повідомляв «Главком», у Росії економічні санкції призвели до того, що на ринку майже зникли автівки Lada з автоматичною коробкою передач. Про це заявив директор автосалону у Москві. Випуск автівок припинився через нестачу комплектуючих. Адже необхідні деталі поставляла в РФ німецька компанія ZF, яка пішла з російського ринку через війну в Україні.