Їхав за «біометрикою»: СБУ схопила екс–заступника глави «мінспорту» Криму

В окупованому Криму він працював на пропагандистську машину Росії

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали у пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим екс-заступника міністра спорту самопроголошеної ради міністрів окупаційної влади, який вирішив приїхати в Україну. Про це повідомляє прес-служба СБУ. «Співробітники СБ України



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Підозрюваний у держзраді

В окупованому Криму він працював на пропагандистську машину Росії

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали у пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим екс-заступника міністра спорту самопроголошеної ради міністрів окупаційної влади, який вирішив приїхати в Україну. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Співробітники СБ України встановили, що колишній український чиновник з квітня 2015 року до травня 2016-го перебував на посаді заступника так званого Мінспорту Республіки Крим. Після звільнення з посади він продовжив антиукраїнську діяльність у складі робочої групи із створення Державної програми окупаційної влади «Патріотичне (військово-патріотичне) виховання громадян РФ у Республіці Крим». Останнім часом зловмисник обіймав посаду секретаря Регіонального відділення загально-російської громадсько-державної організації «Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії». Діяльність цієї структури спрямована на порушення суверенітету та територіальної цілісності України», - йдеться у повідомленні.

За інформацією речника СБУ Олени Гітлянської, він їхав в Україну, щоб зробити біометричний паспорт.

Правоохоронці затримали його під час перетину адміністративного кордону згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.